Каннский кинофестиваль ввел жесткие правила дресс-кода за день до открытия: что теперь нельзя надевать звездам

За день до открытия 78-го Каннского кинофестиваля его организаторы объявили новые жесткие правила дресс-кода, которые теперь прямо запрещают появление звезд в "голых" платьях. Впервые в истории фестиваля прямо указано, что "из соображений приличия обнаженность запрещена", а нарушение правил может стать основанием для недопуска на события.

Видео дня

Новые ограничения вступили в силу буквально за сутки до старта мероприятия, которое в этом году откроет фильм французского режиссера Амели Боннин "Отправляйся однажды". В обнародованной хартии для гостей говорится, что все участники и приглашенные должны воздержаться от одежды, которая демонстрирует "чрезмерную обнаженность" в любой зоне фестиваля, включая красную дорожку возле Дворца фестивалей, сообщает Daily Mail.

Хотя Канны всегда были площадкой для творческой свободы – как на экране, так и в стиле – в последние годы красная дорожка все чаще становилась сценой не для режиссеров или актеров, а для моделей и инфлюенсеров, которые соревновались в смелости образов. Организаторы, похоже, решили вернуть фестивалю статус события, отражающего кинематографическую утонченность, а не глянец и провокацию.

Согласно новым нормам, теперь нельзя появляться в прозрачных платьях, нарядах без белья или с глубокими вырезами, обнажающими грудь, ягодицы или интимные части тела. Такие образы в последнее время активно появлялись на красных дорожках. Среди самых известных примеров – выходы супермодели Беллы Хадид: в 2021 году она поразила зрителей платьем с глубоким вырезом, а в 2024-м – прозрачным коричневым платьем без бюстгальтера на премьере биографической ленты "Ученик" о Дональде Трампе.

Однако отныне организаторы подчеркивают: в приоритете – классика. Разрешенными считаются элегантные вечерние платья, коктейльные платья, маленькие черные платья, брючные костюмы, смокинги, а также обувь на каблуках и без. Рекомендованы сдержанные ткани, выдержанные фасоны, продуманный образ.

И хотя организаторы публично не комментируют конкретные причины такого решения, аналитики предполагают, что на него могли повлиять французские телевизионные вещатели, в частности France Télévisions, которые транслируют главные события фестиваля. Прямые эфиры, в которых фигурируют обнаженные кадры, вызывают трудности с соблюдением норм национального телеэфира.

Ранее OBOZ.UA писал, что организаторы Каннского кинофестиваля поддержали Украину. На главной площадке фестиваля – во Дворце фестивалей – в день открытия покажут три документальных фильма, посвященных войне в Украине. Это впервые подобное событие происходит в рамках официальной программы фестиваля такого масштаба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!