Организаторы Каннского кинофестиваля поддержали Украину: в первый день покажут сразу три фильма о войне

Во вторник, 13 мая, в день открытия 78-го Каннского международного кинофестиваля, состоится специальный "День Украины". На главной площадке фестиваля – во Дворце фестивалей – покажут три документальных фильма, посвященных войне в Украине. Это впервые подобное событие происходит в рамках официальной программы фестиваля такого масштаба.

Видео дня

Об этом говорится в пресс-релизе, который обнародовал "Укринформ" со ссылкой на французских организаторов мероприятия. Событие организовано совместными усилиями украинской дипломатической миссии, мэрии города Канны, France Télévisions и медиаплатформы Brut.

Французская сторона подчеркнула, что "День Украины" станет не только художественным событием, но и политическим жестом, который в очередной раз напомнит международному сообществу об ответственности артистов в освещении войны, которая уже четвертый год разрушает Украину и влияет на весь европейский континент.

"Кинематографическое сообщество Франции проявляет солидарность с Украиной все последние годы. Однако на этот раз нам было важно организовать отдельную программу, которая состоится на главной площадке фестиваля и продемонстрирует высокий уровень художественной поддержки. А также найти фильмы, которые покажут правду о войне и о нашей борьбе", – отметили организаторы.

Программа "Дня Украины" включает показ трех фильмов:

Zelensky

Режиссеры: Ив Жьолан, Лиза Вапне

Это глубокий портрет президента Украины, который прошел путь от артиста и телевизионного шоумена до лидера страны в условиях полномасштабной войны. Лента основана на архивных материалах, уникальных свидетельствах и личных историях. В фильме показано детство Зеленского в Кривом Роге, юность во времена распада СССР, становление его как артиста, комика, а впоследствии – политика. Отдельное внимание уделено периоду войны, когда Зеленский стал символом сопротивления украинского народа. Режиссеры фильма не только исследуют личность президента, но и прослеживают историю Украины последних 50 лет, что логично подводит к событиям 2022–2025 годов.

В ленте звучат комментарии его друзей детства, коллег из "Квартала 95", руководителя Офиса президента Андрея Ермака, продюсера Александра Роднянского и других приближенных лиц. Рассказчиком выступил французский актер Матье Амальрик.

"2000 метров до Андреевки"

Режиссер: Мстислав Чернов

Этот фильм – новая работа оскароносного автора "20 дней в Мариуполе" – погружает зрителя в события сентября 2023 года на Бахмутском направлении. Чернов вместе с фотографом Александром Бабенко сопровождают взвод 3-й отдельной штурмовой бригады, который отправляется через заминированный лес деоккупировать разрушенное село Андреевка.

Камеры солдат, документальные кадры из окопов, взрывов, потерь – все создает ощущение почти физического присутствия на фронте. Фильм демонстрирует не просто боевую операцию, а цену каждого метра освобожденной земли – человеческие жизни.

Notre Guerre ("Наша война")

Режиссеры: Бернар-Анри Леви и Марк Руссель

Фильм снимался в течение трех месяцев – с февраля по апрель 2025 года – на передовых линиях фронта на Покровском и Сумском направлениях. В ленте изображены как боевые действия, так и жизнь гражданского населения, которое находится под постоянной угрозой обстрелов. Особый эпизод фильма – сцена, где солдаты в укрытии смотрят разговор президента Зеленского с Дональдом Трампом – фиксирует не только хронику войны, но и важные геополитические сигналы.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм "защитника" российской культуры Сергея Лозницы покажут в Каннах. Среди многочисленных премьер, которые пройдут на Лазурном побережье с 13 по 24 мая, в программе появилась лента, которая еще до показа вызвала неоднозначную реакцию – художественный фильм "Два прокурора".

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