'Я видел собственными глазами': генсек ООН сказал, каким должен быть справедливый мир для Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддерживает "все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира" в Украине. Такой мир, по его мнению, должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах.

Также Гутерреш заявил, что видел собственными глазами те разрушения, которые вызвала Россия в Украине. Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу".

Генсек ООН рассказал, каким должен быть справедливый мир для Украины

Гутерреш заявил, что Россия, начав военную агрессию против Украины, нарушила международное право. Правда, отсчет этих нарушений он почему-то ведет не с захвата украинского Крыма в 2014-м, а с начала полномасштабного вторжения в 2022-м

"В течение четырех лет, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, что является нарушением международного права, в частности Устава ООН, Украина понесла разрушительные потери и перемещения, неоднократные атаки на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру, а также серьезные нарушения прав человека, в том числе в отношении детей", – отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что все это время сотрудники Организации Объединенных Наций оставались в Украине и оказывали необходимую гуманитарную помощь "там, где это было нужно, в частности на линии фронта".

"Я хорошо помню свои визиты в Украину, где я собственными глазами видел разрушения, вызванные этой войной... Именно поэтому я приветствую все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира", – отметил Гутерреш.

Справедливый мир для Украины, подчеркнул генсек ООН, должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международного права и соответствующих резолюций ООН.

