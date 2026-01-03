Мадуро прокомментировал взрывы в Венесуэле и объявил чрезвычайное положение: что известно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в необоснованных военных действиях против его страны. Каракас "отвергает и осуждает" вооруженную агрессию в столице и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Об этом информирует газета The New York Times. Журналисты ссылаются на обращение венесуэльского диктатора, которое передало Министерство связи Венесуэлы.

Агентство Reuters дополнительно сообщает, что Мадуро ввел чрезвычайное положение и объявил мобилизацию армии.

Боевая операция против Венесуэлы – что известно

Напомним, ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юге Каракаса – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Над городом очевидцы заметили тяжелые десантно-транспортные вертолеты Chinook.

За последние месяцы армия США нанесла удары, уничтожив более 30 судов в Карибском море и восточной части Тихого океана в рамках так называемой кампании по борьбе с наркотиками. Дональд Трамп также распорядился о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и покидающих ее.

Глава Белого дома неоднократно угрожал нанести удары внутри Венесуэлы, но до атаки ЦРУ в начале этого месяца единственными известными ударами США по венесуэльским целям были удары по судам, подозреваемым в наркоторговле, в международных водах.

В интервью 26 декабря американский президент признал, что США уничтожили некий "крупный объект, откуда прибывают корабли", говоря о кампании своей администрации против Венесуэлы. Позже он заявил, что США атаковали "в районе доков, где загружают суда наркотиками". Однако он отказался комментировать, была ли атака осуществлена военными или ЦРУ.

Заметим, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

