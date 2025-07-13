Стало известно, с каким видом рака боролся звезда 'Зачарованных' Джулиан Макмегон

Австралийский актер Джулиан Макмегон, который прославился ролями в таких популярных проектах, как "Зачарованные", "Части тела" и "Фантастическая четверка", ушел из жизни в возрасте 56 лет после длительной борьбы с онкологией. О деталях его смерти стало известно из отчета судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас во Флориде, США.

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В заключении, которое стало публичным благодаря журналистам People, указано, что причиной смерти актера стали метастазы в легких, вызванные метастатическим раком головы и шеи. Это подтверждено в документе о разрешении на кремацию, выданном сразу после смерти звезды. По информации из того же отчета, Джулиан Макмегон умер 2 июля, но новость стала известной общественности только 4 июля, когда его жена Келли Макмегон сделала официальное заявление.

"Мой любимый муж, Джулиан Макмегон, мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком", – написала Келли, поблагодарив всех, кто поддерживал ее мужа в сложные времена.

Макмегон был чрезвычайно узнаваемым и популярным актером начала 2000-х. Широкое признание ему принесла роль демона Коула Тернера в сериале "Зачарованные", где он играл вместе с Алиссой Милано, Шеннен Доэрти, которая также умерла от рака, и Холли Мари Комбс. Его персонаж прошел сложный путь – от антагониста до возлюбленного одной из главных героинь, и зрители запомнили его харизматичным, противоречивым и глубоко эмоциональным.

Еще одна выдающаяся роль актера – доктор Кристиан Трой в медицинской драме "Части тела" Райана Мерфи. Этот сериал получил несколько престижных наград и закрепил за Макмегоном статус звезды Голливуда. Также он появился в фильмах о супергероях – в частности, воплотил Виктора фон Дума (Доктора Дума) в двух частях "Фантастической четверки" вместе с Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и Иоанном Гриффитом.

Джулиан Макмегон был сыном бывшего премьер-министра Австралии Уильяма Макмегона. Несмотря на то, что его семья была политической элитой, он выбрал актерскую карьеру и сумел построить ее в США с нуля.

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