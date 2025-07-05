Каким был в реальной жизни Коул из 'Зачарованных': последние фото и тайны личной жизни Макмегона

2 июля из-за онкологического заболевания отошел в мир иной австралийский актер Джулиан Макмегон, который был известен широкой аудитории благодаря роли Коула Тернера в культовом сериале "Зачарованные". Несмотря на тяжелую болезнь, знаменитость продолжал работать, а лишь за несколько месяцев до смерти появился на публике во время премьеры своего фильма "Серфер", где также снялся Николас Кейдж.

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После того, как звезда отказался от участия в кинопроекте "ФБР: Самые разыскиваемые" в 2022 году, на определенный период он исчез из публичного пространства, однако снова громко напомнил о себе на первопоказе новой ленты, пишет Just Jared. Актер прекрасно выглядел на красной дорожке, поэтому поклонники даже не подозревали, что совсем скоро его жизнь заберет рак.

Во время последнего публичного выхода, который состоялся 10 марта, Джулиан Макмегон был одет в черные джинсы, клетчатый пиджак и темно-серую рубашку. Кстати, тогда он несколько изменил свой имидж, ведь коротко постриг волосы и отрастил усы.

Уже в июле жена актера Келли Макмегон шокировала общественность болезненной новостью. Она сообщила: "С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Макмегон, мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком. Его самым глубоким желанием было принести радость в как можно больше жизней. Мы просим о поддержке в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И желаем всем тем, кому Джулиан приносил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания".

Что известно о личной жизни актера

Джулиан Макмегон трижды связывал себя узами брака. Первой избранницей звезды сериала "Зачарованные" стала австралийская певица Данни Миноуг. Они познакомились на съемочной площадке проекта "Домой и в дорогу" в 1991 году. Со временем между артистами разгорелся роман, а уже в 1944-м они официально стали мужем и женой. Однако их супружеская жизнь длилась совсем недолго. Из-за разногласий во взглядах брак актера и певицы распался в 1995 году.

Следующей женщиной, которая смогла покорить сердце Джулиана Макмегона, стала актриса Брук Бернс. Они сыграли красивую свадьбу в 1999-м. Уже через год знаменитости стали родителями дочери – Мэдисон Элизабет Макмегон. Однако со временем любовь пары дала трещину. В 2001 году они поставили точку в отношениях.

Самый длительный роман у актера был с Келли Макмегон. Их история любви началась еще в 2003 году, однако официально узаконить отношения пара решила только в 2014-м. Женщина была рядом с Джулианом Макмегоном, когда он боролся со сложной болезнью.

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