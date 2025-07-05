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Каким был в реальной жизни Коул из "Зачарованных": последние фото и тайны личной жизни Макмегона

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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Каким был в реальной жизни Коул из 'Зачарованных': последние фото и тайны личной жизни Макмегона

2 июля из-за онкологического заболевания отошел в мир иной австралийский актер Джулиан Макмегон, который был известен широкой аудитории благодаря роли Коула Тернера в культовом сериале "Зачарованные". Несмотря на тяжелую болезнь, знаменитость продолжал работать, а лишь за несколько месяцев до смерти появился на публике во время премьеры своего фильма "Серфер", где также снялся Николас Кейдж.

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После того, как звезда отказался от участия в кинопроекте "ФБР: Самые разыскиваемые" в 2022 году, на определенный период он исчез из публичного пространства, однако снова громко напомнил о себе на первопоказе новой ленты, пишет Just Jared. Актер прекрасно выглядел на красной дорожке, поэтому поклонники даже не подозревали, что совсем скоро его жизнь заберет рак.

Каким был в реальной жизни Коул из "Зачарованных": последние фото и тайны личной жизни Макмегона

Во время последнего публичного выхода, который состоялся 10 марта, Джулиан Макмегон был одет в черные джинсы, клетчатый пиджак и темно-серую рубашку. Кстати, тогда он несколько изменил свой имидж, ведь коротко постриг волосы и отрастил усы.

Уже в июле жена актера Келли Макмегон шокировала общественность болезненной новостью. Она сообщила: "С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Макмегон, мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком. Его самым глубоким желанием было принести радость в как можно больше жизней. Мы просим о поддержке в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И желаем всем тем, кому Джулиан приносил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания".

Каким был в реальной жизни Коул из "Зачарованных": последние фото и тайны личной жизни Макмегона

Что известно о личной жизни актера

Джулиан Макмегон трижды связывал себя узами брака. Первой избранницей звезды сериала "Зачарованные" стала австралийская певица Данни Миноуг. Они познакомились на съемочной площадке проекта "Домой и в дорогу" в 1991 году. Со временем между артистами разгорелся роман, а уже в 1944-м они официально стали мужем и женой. Однако их супружеская жизнь длилась совсем недолго. Из-за разногласий во взглядах брак актера и певицы распался в 1995 году.

Каким был в реальной жизни Коул из "Зачарованных": последние фото и тайны личной жизни Макмегона

Следующей женщиной, которая смогла покорить сердце Джулиана Макмегона, стала актриса Брук Бернс. Они сыграли красивую свадьбу в 1999-м. Уже через год знаменитости стали родителями дочери – Мэдисон Элизабет Макмегон. Однако со временем любовь пары дала трещину. В 2001 году они поставили точку в отношениях.

Каким был в реальной жизни Коул из "Зачарованных": последние фото и тайны личной жизни Макмегона

Самый длительный роман у актера был с Келли Макмегон. Их история любви началась еще в 2003 году, однако официально узаконить отношения пара решила только в 2014-м. Женщина была рядом с Джулианом Макмегоном, когда он боролся со сложной болезнью.

Каким был в реальной жизни Коул из "Зачарованных": последние фото и тайны личной жизни Макмегона

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