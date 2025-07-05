Умер звезда сериала 'Зачарованные' Джулиан Макмэхон

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах "Зачарованные" и "ФБР: Самые разыскиваемые", умер в возрасте 56 лет. Его сердце остановилось 2 июля в городе Клирвотер, штат Флорида, после борьбы с раком.

Видео дня

Об этом изданию Deadline сообщила супруга звезды Келли Макмэхон. "С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Макмэхон, мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком", – отметила она.

Женщина добавила, что Джулиан любил жизнь, свою семью и друзей, а также свою работу и своих поклонников.

"Его самым глубоким желанием было принести радость в как можно больше жизней. Мы просим о поддержке в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И желаем всем тем, кому Джулиан приносил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания", – сказала Келли.

Украинским зрителям Макмэхон запомнился благодаря роли Коула Тернера в сериале "Зачарованные" (Charmed), где он сыграл харизматичного демона и возлюбленного Фиби Холливелл. Не менее узнаваемым он стал в роли доктора Кристиана Троя в сериале "Части тела" (Nip/Tuck).

В кино наибольший резонанс имела его роль Доктора Дума – главного антагониста в фильмах "Фантастическая четверка" (2005, 2007), которые были одними из первых супергеройских лент Marvel, получивших популярность в Украине.

В последние годы Макмэхон снова появился на экранах – в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые" (FBI: Most Wanted, 2020–2022), где в течение трех сезонов исполнял главную роль агента Джесси ЛаКруа – харизматичного руководителя оперативной группы.

Последнее появление Макмегона на красной дорожке состоялось 10 марта 2025 года в Остине, штат Техас. Тогда он представил фильм "Серфер" вместе с партнером по ленте Николасом Кейджем на кинофестивале SXSW Film & TV.

Дополняется...