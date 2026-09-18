Стало известно, какое имя Леди Гага дала своей дочери и что оно означает

Около недели назад появилась информация, что американская певица Леди Гага и ее жених, предприниматель Майкл Полански, стали родителями, а теперь медиа узнали пол и имя малышки. Влюбленные воспитывают дочь, которую назвали Роуз Бин Полански.

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Об этом сообщил таблоид TMZ, ознакомившись со свидетельством о рождении малыша. Кстати, первый ребенок 40-летней знаменитости появился на свет 9 июня в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. Роды принимал акушер Роберт Кац, которому ранее доверяли многие звездные мамы.

Как рассказали инсайдеры в комментарии журналу People, имя дочери Леди Гаги довольно символичное. Артистка назвала девочку Роуз, вдохновившись культовой песней Эдит Пиаф – La Vie En Rose, кавер на которую лично исполнила в фильме "Звезда родилась". Кстати, у певицы есть большая татуировка на позвоночнике с изображением розы, рядом с которой набито название композиции.

Имя Роуз происходит из латинского языка и является прямым названием цветка розы (в оригинале "rosa"). Оно ассоциируется с красотой, нежностью, изяществом, совершенством, а также олицетворяет элегантность.

Вторая часть имени девочки – Бин, по данным источников, является своеобразной данью памяти ЛГБТК+ активисту Карлу Бину. Именно он вдохновил певицу на написание хита Born This Way.

Напомним, что информация о пополнении в семье Леди Гаги и Майкла Полански впервые появилась 11 сентября. Таблоид Page Six опубликовал эксклюзивные фотографии, на которых удалось запечатлеть певицу во время прогулки по Калифорнии (США) с малышом на руках. Рождение ребенка стало воплощением давней мечты артистки, ведь еще с 2019 года она публично говорила, что очень сильно хочет стать мамой.

В настоящее время Леди Гага и Майкл Полански приостановили свою публичную деятельность, чтобы в полной мере насладиться родительством. Да и в целом пара всячески старается уберечь свои отношения от излишнего внимания. Они подтвердили помолвку в 2024 году, а весной 2026-го Леди Гага лаконично отметила, что свадьбу они отгуляют "скоро". Как говорят источники, церемония еще не состоялась.

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