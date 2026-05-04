53-летняя Камерон Диаз в третий раз стала мамой и дала сыну очень символичное имя

53-летняя американская актриса Камерон Диаз и 47-летний музыкант Бенджи Мэдден в третий раз стали родителями. У супругов родился сын, которого символично назвали Наутас.

О пополнении в семье сообщил сам Мэдден 4 мая в Instagram. Муж актрисы обнародовал сообщение с символическим изображением корабля и подписью с именем новорожденного Nautas Madden, а также поделился эмоциями от появления на свет третьего ребенка.

"Кэмерон и я счастливы, радостны и чувствуем себя действительно счастливыми, объявляя о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим нашу семейную жизнь – наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны за это! Нам очень весело. С наилучшими пожеланиями – семья Мэдденов", – таким было объявление музыкантов.

Камерон Диаз, в свою очередь, ничего не писала на собственной странице, а лишь оставила сердечки в комментариях под постом любимого, подтвердив этим новость.

Стоит отметить, что еще в апреле Камерон Диаз снималась в кино и на последних фото не было заметно ее беременного живота. Актриса не рассказывала о возможном новом состоянии, однако носила мешковатую одежду. В частности, о возможном суррогатном материнстве она также не упоминала.

Что касается символического имени, слово Nautas происходит от латинского nauta, что означает "моряк", "навигатор" или "путешественник" (именно поэтому Бенджи Мэдден выбрал фото кораблей к новости о рождении сына). В более широком значении оно описывает человека, который отправляется в путешествие и не боится неизвестного, что придает имени ассоциаций с открытиями и движением вперед. Отдельные интерпретации связывают его со склонностью к исследованию, аналитическому мышлению и постоянному поиску нового опыта, пишут в kabalarians.

Камерон Диаз неоднократно рассказывала о своем опыте материнства в более позднем возрасте. Актриса подчеркивала, что для нее важно оставаться энергичной и вовлеченной в жизнь детей, несмотря на разницу в возрасте с другими родителями.

"Женщины, которые имеют детей моего возраста, буквально на 20 лет моложе, и это интересно, потому что я не такого возраста. И это абсолютно нормально. Но я хочу чувствовать себя такой же жизненно важной для своего ребенка", – говорила она в интервью BBC Radio 2.

Пара, которая поженилась в 2015 году, уже воспитывает двоих детей – 6-летнюю дочь Реддикс Уайлдфлавер Мэдден и 2-летнего сына Кардинала Мэддена. Семья ведет максимально закрытый образ жизни. Рождение третьего ребенка они также объявили без лишних деталей, придерживаясь собственной политики приватности.

Стоит отметить, что дочь Диаз – Реддикс Уайлдфлавер Мэдден – появилась на свет благодаря суррогатной маме, или ее удочерили. Об этом в 2020 году писало The Blast, анализируя ее свидетельство о рождении.

