Леди Гага тайно стала мамой: 40-летнюю певицу заметили с малышом на прогулке после исчезновения из публичного пространства

В жизни американской певицы Леди Гаги начался кардинально новый этап. 40-летняя знаменитость и ее возлюбленный, предприниматель Майкл Полански, вероятно, впервые стали родителями.

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Об этом сообщает Page Six. Пока что пара никак не комментирует пополнение в семье, однако таблоид получил эксклюзивные фото, на которых удалось запечатлеть артистку с малышом на руках во время прогулки по Калифорнии (США). Пол ребенка и точная дата рождения пока остаются неизвестными.

Что интересно, до появления радостной новости имя Леди Гаги не так часто появлялось в медиа, ведь она заметно сократила свое присутствие в публичном пространстве. После завершения концертного тура The Mayhem Ball звезда вела несколько уединенный образ жизни, а с фанатами в последний раз встречалась в начале августа. Крайний раз она выходила на связь в Instagram третьего сентября, когда показала свой быстрый повседневный макияж.

Стоит отметить, что Леди Гага начала откровенно говорить о своем сильном желании стать мамой еще в 2019 году. Она не скрывала, что в течение определенного периода испытывала "некоторые опасения" по поводу рождения ребенка, однако со временем они прошли.

Такая откровенность звезды не прошла бесследно. В 2024 году, всего через несколько месяцев после того, как Леди Гага подтвердила помолвку с Майклом Полански, появились слухи о беременности артистки. Тогда она не стала долго тянуть интригу и опровергла подобные предположения, но разговоры о будущем материнстве все же не прекратила.

"Мне хочется сделать многое. Все возможности открыты. Но чего я действительно хочу, так это стать мамой. Надеюсь, это будет моя следующая главная роль", – говорила певица в октябре 2025 года.

Похоже, в конце концов мечта Леди Гаги стала реальностью. Звезда решила тихо наслаждаться материнством, что на самом деле неудивительно, ведь, несмотря на свою публичность, она почти не раскрывает подробностей личной жизни. Тему отношений певица привыкла комментировать довольно лаконично, поэтому даже рассказывая о планах сыграть свадьбу с Майклом Полански, она отметила, что церемония состоится "скоро".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Натали Портман стала мамой в третий раз. Для знаменитости это первый общий ребенок с новым партнером и, как она сама признавалась, вероятно, последняя беременность в ее жизни.

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