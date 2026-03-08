'Мы можем пожениться в эти выходные?' Леди Гага собралась замуж и рассекретила, когда состоится свадьба

Американская певица Леди Гага заявила, что готовится к свадьбе со своим женихом – предпринимателем Майкл Полански. Артистка подтвердила, что пара планирует официально оформить отношения в ближайшее время, хотя конкретную дату церемонии пока не объявляет.

О своих планах звезда рассказала во время выступления в эфире музыкальной программы Romantic Radio на платформе iHeartRadio, где гостем был Бруно Марс. Певица оставила для слушателей аудиосообщение, в котором вспомнила о предстоящей свадьбе и попросила совета относительно песни, которая могла бы прозвучать в этот важный день.

В обращении Гага отметила, что последний год они с Полански провели в путешествиях, однако теперь серьезно задумались о женитьбе. По ее словам, церемония состоится "скоро", хотя пара пока не определилась с окончательными деталями празднования.

"Мы с моим женихом путешествовали весь год, но вскоре поженимся. Мы надеялись, что вы сможете выбрать для нас особенную песню", – сказала Леди Гага.

Как отмечает Page Six, ранее артистка рассказывала, что тема свадьбы часто возникает в их разговорах. Иногда они даже шутят о возможности жениться спонтанно во время короткой паузы в рабочем графике.

"У нас есть такие перерывы, и они очень соблазнительны. Это как: "Хорошо, можем пожениться в эти выходные?" – рассказывала артистка.

Сам Полански неоднократно отмечал, что не стремится к масштабному празднованию. Пара планирует организовать небольшую церемонию, на которой будут присутствовать только самые близкие люди. По его словам, они хотят провести этот день спокойно и без лишней публичности.

"Мы не хотим действительно пышной свадьбы, но хотим насладиться ею, – сказал он. – Во многих аспектах мы уже чувствуем себя женатыми, поэтому вряд ли что-то сильно изменится".

По предварительным планам, свадьба может состояться после завершения концертного тура певицы Mayhem Ball. Последнее выступление тура запланировано на 13 апреля в легендарном концертном зале Madison Square Garden в Нью-Йорке.

О помолвке пары стало известно в 2024 году. Тогда Гага подтвердила новость во время Летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Как сообщали американские медиа, предложение руки и сердца Полански сделал весной того же года, в день когда певица праздновала день рождения.

Позже исполнительница также раскрыла детали помолвки в эфире The Howard Stern Show. Она рассказала, что ее избранник сначала в шутку сделал предложение с помощью травинки, а впоследствии подарил полноценное кольцо, стоимость которого, по данным медиа, достигает примерно двух миллионов долларов.

Напомним, что о романе, который разгорелся между Леди Гагой и Майклом Полански, стало известно накануне празднования Нового года зимой 2019-го. Пара не раскрывает большого количества деталей о своей личной жизни, однако инсайдер отметил, что они начали вести себя как настоящие супруги уже в 2021 году. По словам источника, артистку и бизнесмена сблизило взаимное "сосредоточение" на благотворительности.

