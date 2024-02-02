Кто поедет на Евровидение-2024 от Украины: букмекеры обновили прогноз, а на YouTube выбрали фаворитов

Накануне долгожданного финала Национального отбора на Евровидение 2024 года ставки букмекеров обновились, а еврофаны уже выбрали наиболее понравившуюся им песню на YouTube. Как и раньше, больше всего шансов на победу имеет дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

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Их песня Teresa & Maria стала самым популярным видео без визуального сопровождения на канале Евровидения. Зрители также не сомневаются в том, что певицы отправятся в Мальмё, где 7 мая выступят в первом полуфинале.

Букмекерские ставки указывают, что с вероятностью 64% артистки выступят на международной сцене, несмотря на скандалы, в которые попали ранее.

На втором месте с результатом 10% оказался Melovin, который раскритиковал трек конкуренток и ведет активную рекламную кампанию песни Dreamer.

Замыкает тройку лидеров букмекерской таблицы Anka с песней "Палала" и 6% на победу.

Если же создать рейтинг, основываясь на популярности песен участников на YouTube, то он будет немного отличаться от ставок.

Alyona Alyona и Jerry Heil, как мы писали выше, смогли создать самую вирусную песню, однако трек Melovin также запал в душу почти 500 тысячам зрителей, а еще очень понравился еврофанам мотив YAGODY и их трека "Tsunamia".

Ранее OBOZ.UA писал, как финалисты нацотбора "топили" конкурентов и продвигали себя перед шоу. Где смотреть финал, когда начало и что нужно знать – читайте по ссылке.

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