'Мы впервые не прошли?' Эмоциональная реакция Ziferblat на проход в финал Евровидения 2025 завирусилась в сети. Видео

Во вторник, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение, во время которого выступила и украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Артисты достойно представили нашу страну на международной арене, поэтому смогли попасть в гранд-финал, что вызвало у них бурные эмоции.

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Однако до того, как узнать о проходе в заключительную часть музыкального соревнования, украинцам пришлось немало понервничать. Дело в том, что в этом году Европейский вещательный союз (EBU) установил новые правила объявления финалистов, которые добавили значительной интриги шоу. Судя по видео, которое обнародовал солист группы Даниил Лещинский в соцсети TikTok, в определенный момент участники группы даже подумали, что не смогут продолжить участие в Евровидении 2025.

"Мы впервые не прошли? Обидно", – сказал барабанщик коллектива Валентин Лещинский.

Однако уже через несколько секунд настроение Ziferblat стало кардинально другим, ведь ведущие объявили, что Украина попала в финал. После этих слов артисты мгновенно вскочили со своих мест и начали радостно кричать.

Запись с реакцией украинцев на важное достижение довольно быстро стала "вирусной" в сети. Некоторые пользователи отметили, что им было невероятно больно видеть грустные лица музыкантов во время объявления финалистов, а особенно "разрывали сердце" эмоции Валентина Лещинского.

"Боже, сердце тупо на тысячу кусков разбилось, когда увидела их грустные лица".

"Валя, если бы я знала, что это такое будет, бахнула бы валерьянки хотя бы. Или лучше что-то с большим содержанием спирта. Я не выдерживаю".

Не осталась без внимания украинцев и довольно сдержанная реакция солиста Ziferblat. В то время как брат Даниила Лещинского демонстрировал сильное волнение, сам певец сидел с "каменным" лицом. Некоторые даже успели создать мемы с артистом.

Напомним, что OBOZ.UA следил за событиями первого полуфинала Евровидения 2025 и вел текстовую трансляцию. Интересные детали о шоу читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что иностранцы бурно отреагировали на выступление Ziferblat на Евровидении 2025.

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