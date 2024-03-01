Россия не будет участвовать в 'Мисс Мира': стало известно о резонансном решении оргкомитета конкурса красоты после обращения Украины

Глава организационного комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова сообщила важную и радостную новость для украинцев – представительницы России больше не будут появляться в международных конкурсах красоты, в том числе и в "Мисс Мира 2023". Это решение принял организационный комитет шоу ранее, впрочем, из-за резонансной истории о ненадлежащем поведении представительницы России относительно украинки на конкурсе "Мисс Европа 2024" пришлось произнести его ранее.

Еще два года назад организаторы "Мисс Украина" обращались с просьбой изъять из любых международных конкурсов красоты страну-агрессора и это удалось внедрить только недавно, заявила Вероника Щипцова в Instagram. Поэтому в этом году представительница Украины на "Мисс Мира 2023" София Шамия может почувствовать себя в безопасности и не переживать из-за агрессивного отношения участницы страны-агрессора благодаря решению генерального директора шоу Джулии Морли.

"С началом войны в Украине, два года назад, мы обратились с письменной просьбой и видеообращением не допускать Россию ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми наш комитет сотрудничает. Благодаря Миссис Джулии Морли, наша София Шамия может чувствовать себя спокойно на "Мисс Мира 2023" и нести все сверхважные месседжи", – написала Щипцова.

Как сообщает глава "Мисс Украина", это резонансное сообщение должны были произнести позже, но угрозы на "Мисс Европы 2024" россиянки Розы Гадиевой, еще и одержавшей победу на конкурсе, и белорусский Ирины Максимович заставили ранее сообщить, что в будущем клеветы не произойдет.

"Благодарны, что "Мисс Украина" София Шамия в этом году может шагать по сцене "Мисс Мира", не оглядываясь в предостережениях за свою безопасность и гордо и громко говорить о поддержке Украины на международной арене", – сказала Щипцова.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время конкурса "Мисс Европа 2024" в Ливане Милена Мельничук "пережила ад" со стороны как представительниц России и Беларуси, так и самых организаторов. Ее хейтили за участие в конкурсе, угрожали и называли нацисткой. В частности, украинка также рассказала, что победные места – золото для России и бронза для Беларуси – были куплены.

В частности, во время конкурса участница из Беларуси Ирина Максимович в состоянии алкогольного опьянения позволила себе оскорбить матами не только Милену Мельничук, но и всю Украину, заявив, что та напрасно приехала на конкурс, ведь в стране войне, а значит, что о любом какие шоу даже думать запрещено.

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