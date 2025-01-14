Слава Демин признался в симпатии к одной из участниц 'Холостяка 13': почему он получил категорический отказ

Украинский ведущий Слава Демин признался, что среди всех участниц 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" имел одну фаворитку. По словам шоумена, он почувствовал симпатию к девушке, поэтому даже решил пригласить ее на личную встречу, однако получил категорический отказ, ведь на тот момент она уже находилась в отношениях.

Видео дня

Об этом знаменитость рассказал на своем YouTube-канале во время интервью с финалисткой реалити Анастасией Юзьвак. Хотя ведущий не рассекретил имя участницы, которая ему понравилась, таролог предположила, что это могла быть блогер Настя Анисимова. Журналист это мнение не подтвердил, но и не опроверг, а просто улыбнулся.

"После одного из эпизодов проекта "Холостяк" я был на пост-шоу. Мне очень понравилась одна девушка. Я написал ей сообщение и пригласил на кофе. И эта девушка мне сказала: "Если просто пойти на кофе – окей, но если это для того, чтобы продолжать и развивать отношения, то нет. Я уже в новых отношениях", – поделился Слава Демин.

Вероятно, предположение таролога о том, что шоумен имел симпатию к Анастасии Анисимовой все же правдиво. Дело в том, что на последнем пост-шоу "Холостяка 13", после финала, блогер призналась, что проект помог ей обрести настоящую любовь. Хотя девушке и не удалось завоевать сердце Александра "Терена" Будько, она познакомилась с нынешним избранником за кулисами реалити. Она построила отношения с Егором, который являлся одним из членов команды шоу и занимался выставлением света для кадра.

По словам Насти Анисимовой, во время съемки она даже не догадывалась о симпатии со стороны парня. Однако после того, как она покинула проект, Егор решился с ней связаться. Их общение началось с переписки в сети, а со временем они стали жить вместе в Киеве.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Терен" ответил, разошелся ли с победительницей "Холостяка 13" после языкового скандала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!