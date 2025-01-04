'Правила никто не нарушал': участница 'Холостяка 13' поразила, как нашла любовь на шоу

Участница романтического шоу свиданий "Холостяк 13", главным героем которого был ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, блоггер Анастасия Анисимова призналась, что проект помог найти ей настоящую любовь. Хотя девушке не удалось построить отношения с общественным деятелем, за кулисами реалити она познакомилась со своим нынешним избранником.

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Сердце девушки завоевал один из членов команды проекта, который постоянно работал за кадром и выставлявший свет – Егор. Об изменениях в личной жизни 23-летняя блогер рассказала в эфире пост-шоу "Холостяка".

"После проекта у меня произошли сильные изменения. Во-первых, я переехала в Киев, а во-вторых, – нашла свою настоящую любовь. И должен признаться, что я нашла любовь на проекте "Холостяк", – рассекретила Анастасия Анисимова, – "Конечно, общаться мы начали после того, как я покинула проект. Этот человек все время работал за кадром, выставлял свет. Правила никто не нарушал".

Блогер призналась, что при участии в реалити даже не догадывалась, что один из членов творческой команды в нее влюблен. Девушка отметила, что парень связался с ней после того, как она покинула проект.

"Она мне запомнилась уже на первой вечеринке, потому что выглядела невероятно. Но на этом проекте я должен был работать, поэтому я отвлекался на работу. Я не мог проявить внимание", – рассказал Егор.

Однако он все же отважился связаться с Анастасией Анисимовой в соцсетях. Егор написал девушке, чтобы узнать, как она чувствует себя после вылета из "Холостяка". После этой переписки они стали все чаще общаться.

"Шутки шутками, но у меня в жизни еще такого не было, чтобы я увидела человека, посмотрела ему в глаза, и сразу все стало понятно. Не нужно было лишних слов. Очень быстрая влюбленность. Егор предложил мне съехаться, и сейчас мы живем вместе", – поделилась чувствами блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, сохранили ли отношения Александр "Терен" и Инна Белень после завершения "Холостяка".

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