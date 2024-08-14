Сколько стоит сделать макияж у Егора Андрюшина: звездный визажист назвал стоимость

25-летний визажист Егор Андрюшин, красивший топовых звезд украинской сцены, рассекретил ценник на свои услуги. Обратиться к мастеру могут и обычные клиенты, для которых, как и для знаменитостей, прайс составляет 200 долларов (более 8 тысяч гривен).

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Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса считают эту цену слишком высокой. Об этом Андрюшин рассказал в разговоре с "Люкс ФМ".

Он раскрыл, что красит не только знаменитостей, видео с которыми публикует в своих соцсетях, но и немедийных клиенток на значимые для них события. Ведущий назвал прайс в 200 долларов недорогим, а визажист в ответ удивился.

"Раньше у меня макияж стоил дешевле, сейчас это уже 200 долларов. Не дорого? А мне некоторые артистки говорят, что очень дорого. Говорю: "А клипы снять не дорого?" – поделился Егор Андрюшин.

Напомним, что среди его клиенток уже была 70-летняя легенда украинской сцены Алла Кудлай, поразившая поклонников новым имиджем с синим париком.

Также визажист колдовал над образом Ирины Билык, создал гламурный мейк-ап для Владимира Дантеса, поразил навыками, крася участницу "МастерШеф-11" и автора мема "веду коняку" Дашу Евтух, и превратил дочь Оли Поляковой в роскошную блондинку.

Это лишь некоторые клиенты Егора Андрюшина. Он имел дело с очень привередливыми знаменитостями. О самой придирчивой из них – читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный визажист показал себя без макияжа и всех трансформаций. В то время юноша пытался самореализоваться через подбор интересной одежды.

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