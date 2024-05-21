Макияж творит чудеса. Звездный визажист показал впечатляющее перевоплощение Даши Евтух
Звездный визажист Егор Андрюшин, известный фантастическими перевоплощениями украинских звезд, решил создать образ для участницы "МастерШеф-11" и автора мема "веду коняку" Даши Евтух. Он сумел кардинально изменить внешность блогерши, из-за чего фанаты назвали ее "королевой".
Колдовал над образом Егор Андрюшин с hair-стилисткой Дашей Пасичниченко. Она создала вечернюю укладку, а визажист – макияж. Как видно на видео, которое он опубликовал в Instagram, Даша Евтух решила к смелому образу добавить цветные линзы.
Ее зелено-серые глаза вдруг сменились яркими коричнево-оранжевыми. Однако не всем зрителям эта идея понравилась. Некоторые отмечали, что стоило не одевать линзы, а оставить натуральный цвет глаз: "Получилось очень красиво, но, по-моему, я бы оставила ей натуральный цвет глаз, потому что они у нее красивые", "Хорошо, но зачем линзы? У вас красивые глаза".
Даша Евтух выбрала яркий образ, надев фиолетовый свитер с перчатками с леопардовым принтом и лаковый плащ цвета фуксии. Макияж ей Андрюшин сделал нюдовым без красной помады и резких теней.
Из аксессуаров на блогерше были только массивные полупрозрачные розовые серьги-кольца.
Несмотря на то, что фанатам не очень понравились цветные линзы, они все же назвали перевоплощение Евтух невероятным:
- "Шикарный макияж".
- "Егор, каждый раз WoooW! Невероятные перевоплощения".
- "Эта девушка заслуживает такой красоты. Егор на высоте".
- "Это просто вау! Очень хорошо".
- "Ого, это Даша? Боже, это шикарно. Это так красиво".
Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин поразил поклонников своим превращением в женщину. Он сделал яркий вечерний макияж и надел длинный парик.
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