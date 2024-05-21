Макияж творит чудеса. Звездный визажист показал впечатляющее перевоплощение Даши Евтух

Звездный визажист Егор Андрюшин, известный фантастическими перевоплощениями украинских звезд, решил создать образ для участницы "МастерШеф-11" и автора мема "веду коняку" Даши Евтух. Он сумел кардинально изменить внешность блогерши, из-за чего фанаты назвали ее "королевой".

Колдовал над образом Егор Андрюшин с hair-стилисткой Дашей Пасичниченко. Она создала вечернюю укладку, а визажист – макияж. Как видно на видео, которое он опубликовал в Instagram, Даша Евтух решила к смелому образу добавить цветные линзы.

Ее зелено-серые глаза вдруг сменились яркими коричнево-оранжевыми. Однако не всем зрителям эта идея понравилась. Некоторые отмечали, что стоило не одевать линзы, а оставить натуральный цвет глаз: "Получилось очень красиво, но, по-моему, я бы оставила ей натуральный цвет глаз, потому что они у нее красивые", "Хорошо, но зачем линзы? У вас красивые глаза".

Даша Евтух выбрала яркий образ, надев фиолетовый свитер с перчатками с леопардовым принтом и лаковый плащ цвета фуксии. Макияж ей Андрюшин сделал нюдовым без красной помады и резких теней.

Из аксессуаров на блогерше были только массивные полупрозрачные розовые серьги-кольца.

Несмотря на то, что фанатам не очень понравились цветные линзы, они все же назвали перевоплощение Евтух невероятным:

"Шикарный макияж".

"Егор, каждый раз WoooW! Невероятные перевоплощения".

"Эта девушка заслуживает такой красоты. Егор на высоте".

"Это просто вау! Очень хорошо".

"Ого, это Даша? Боже, это шикарно. Это так красиво".

Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин поразил поклонников своим превращением в женщину. Он сделал яркий вечерний макияж и надел длинный парик.

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