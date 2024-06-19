Как брат и сестра. Ирина Билык без макияжа поразила невероятное сходство с известным мужчиной
Звезда украинской эстрады Ирина Билык поразила фанатов не только новым перевоплощением, но и сходством с известным визажистом Егором Андрюшиным. Певица не впервые пришла в гости к мастеру, решившись на эксперименты с макияжем.
Сначала Билык предстала перед камерой без макияжа, а впоследствии профессионал сделал ей нежно-розовый образ. Знаменитость дополнила его неоновым блейзером и беретом в тон.
Однако комментаторы обратили внимание не только на яркий лук артистки. Из-за схожих черт певицы и Андрюшина, в частности, голубых глаз и блондинистых волос, пользователи назвали звездных друзей братом и сестрой:
"О, вы здесь прямо похожи".
"Какие-то прямо одинаковые как брат с сестрой".
"Очень похожи".
"Вы очень похожи, не родственники случайно?"
"Близнецы".
"Как брат и сестра!"
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