Без косметики и прически: Егор Андрюшин показал себя до всех трансформаций. Видео
25-летний звездный визажист Егор Андрюшин показал себя в подростковом возрасте, когда еще публично не пользовался косметикой и массово не носил парики. Впрочем, он уже тогда страдал от буллинга в школе из-за внешности и предпочтений.
В то время юноша лишь пытался самореализоваться через подбор интересной одежды, хотя на кадрах, которые он опубликовал в Instagram, ничего отличного от вещей обычного подростка нет. Зато он уже начал экспериментировать с внешностью, меняя прическу и цвет волос.
В подборке Андрюшин показал себя подростком. Молодой человек позировал на фоне вывески "X-фактора" в джинсовом костюме, черной футболке и черно-желтых кроссовках "Джорданах".
На другом кадре Егор улыбается для селфи. На обоих фото видны его русые волосы, уложенные на бок, что в тот период времени было популярным. То есть никаких особенностей внешнего вида не было.
"Говоришь, что я не красив? Быть таким – мое безумие!" – подтвердил Андрюшин.
В комментариях фанаты поддержали визажиста и отметили, что он им импонирует как личность:
- "Егор, что тогда, что сейчас, вы красивый. Тогда мне даже больше импонирует ваш образ. Но самое главное, чтобы вам было комфортно в том образе, который есть".
- "Никогда не пишу комментарии. Но сейчас не удержалась. Егор, вы очень талантливый человек и добрый, искренний парень".
- "Вы нравитесь мне еще больше как человек после шоу "Who is блогер"! Вы очень хороший человек и, несмотря на популярность, не поймали звезду. Это достойно уважения!"
- "Люди могут по-разному к вам относиться, но ваш путь может только вдохновлять".
- "Какой был милый мальчик, а сейчас красавец".
Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин рассказывал, через какие испытания в школьные годы приходилось проходить: буллинг через внешность и манеру, ненадлежащее поведение учителей и смена нескольких школ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!