Без косметики и прически: Егор Андрюшин показал себя до всех трансформаций. Видео

25-летний звездный визажист Егор Андрюшин показал себя в подростковом возрасте, когда еще публично не пользовался косметикой и массово не носил парики. Впрочем, он уже тогда страдал от буллинга в школе из-за внешности и предпочтений.

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В то время юноша лишь пытался самореализоваться через подбор интересной одежды, хотя на кадрах, которые он опубликовал в Instagram, ничего отличного от вещей обычного подростка нет. Зато он уже начал экспериментировать с внешностью, меняя прическу и цвет волос.

В подборке Андрюшин показал себя подростком. Молодой человек позировал на фоне вывески "X-фактора" в джинсовом костюме, черной футболке и черно-желтых кроссовках "Джорданах".

На другом кадре Егор улыбается для селфи. На обоих фото видны его русые волосы, уложенные на бок, что в тот период времени было популярным. То есть никаких особенностей внешнего вида не было.

"Говоришь, что я не красив? Быть таким – мое безумие!" – подтвердил Андрюшин.

В комментариях фанаты поддержали визажиста и отметили, что он им импонирует как личность:

"Егор, что тогда, что сейчас, вы красивый. Тогда мне даже больше импонирует ваш образ. Но самое главное, чтобы вам было комфортно в том образе, который есть".

"Никогда не пишу комментарии. Но сейчас не удержалась. Егор, вы очень талантливый человек и добрый, искренний парень".

"Вы нравитесь мне еще больше как человек после шоу "Who is блогер"! Вы очень хороший человек и, несмотря на популярность, не поймали звезду. Это достойно уважения!"

"Люди могут по-разному к вам относиться, но ваш путь может только вдохновлять".

"Какой был милый мальчик, а сейчас красавец".

Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин рассказывал, через какие испытания в школьные годы приходилось проходить: буллинг через внешность и манеру, ненадлежащее поведение учителей и смена нескольких школ.

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