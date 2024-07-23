Алла Кудлай с голубыми волосами ошеломила сеть: как выглядит сейчас 70-летняя именинница. Фото и видео

Украинская певица и легенда украинской эстрады Алла Кудлай отмечает свое 70-летие в ярком образе. Звездный визажист Егор Андрюшин опубликовал видео-перевоплощение артистки, поразившей поклонников новым имиджем.

Видео дня

В видео Кудлай поначалу предстала перед камерой без капли косметики. Впоследствии голубоглазая красавица нарядила парик, который подчеркнул ее глаза. Андрюшин сделал певице вечерний макияж со смоки-айс и матовой помадой. Мейкап знаменитости дополнил черный наряд со звездным принтом.

Украинцы засыпали именинницу комплиментами. Комментаторы отметили, что Алла Кудлай выглядит молодо и поражает естественной красотой:

"Алла Кудлай без макияжа "обула" всех молодых артистов, браво!"

"Боже! Минус 15 лет! Великолепная работа!"

"Она и без мейка красивая, а с ним – просто девочка".

"Какая же она хорошая "до"! "После" тоже, браво мастеру! Но полный шок от красоты, пошла добавлять в свой плейлист. Спасибо, что напоминаете о классных наших людях".

"Какая красивая женщина, и что важно не выглядит "перекаченной" или "перетянутой". Она с макияжем действительно выглядит лучше некоторых молодых артистов".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Алла Кудлай рассказала, с кем и где будет праздновать юбилей: "Пашка Зибров обязательно поздравит".

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