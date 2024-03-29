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Звездный визажист Егор Андрюшин назвал требовательную украинскую певицу. Фото знаменитости до и после макияжа

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
468
Звездный визажист Егор Андрюшин назвал требовательную украинскую певицу. Фото знаменитости до и после макияжа

Звездный визажист Егор Андрюшин признался, кто из знаменитостей был наиболее требователен, садясь в его кресло. Этой клиенткой стала украинская певица Наталья Могилевская.

Блогер показывал в профиле перевоплощение многих артистов, и каждый из них показался ему приятным и интересным. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на YouTube.

Визажист не держит зла на певицу, знает ведь, что для звезд очень важно хорошо выглядеть в кадре.

"Самая требовательная была, пожалуй, Наталья Могилевская. Но это классно. Если ты идешь первый раз к мастеру, это понятно, что каждая артистка волнуется, как она выглядит. Она должна быть требовательна к тому, как ей красят лицо. Но мы круто сотрудничали, нашли общий язык, и она была очень довольна", – поделился блогер, крася интервьюера.

Видео с Могилевской появилось в профиле Андрюшина 14 февраля этого года. Тогда артистка показала себя без грамма макияжа, а затем поразила подписчиков перевоплощением.

Звездный визажист Егор Андрюшин назвал требовательную украинскую певицу. Фото знаменитости до и после макияжа
Звездный визажист Егор Андрюшин назвал требовательную украинскую певицу. Фото знаменитости до и после макияжа

Егор Андрюшин подчеркнул красоту звезды, не перенасытив ее макияж цветами. Это видео собрало около 18 тысяч лайков.

Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин создал шикарный макияж Ирине Билык, с которым она выглядела на 28 лет младше.

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