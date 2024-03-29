Звездный визажист Егор Андрюшин назвал требовательную украинскую певицу. Фото знаменитости до и после макияжа

Звездный визажист Егор Андрюшин признался, кто из знаменитостей был наиболее требователен, садясь в его кресло. Этой клиенткой стала украинская певица Наталья Могилевская.

Блогер показывал в профиле перевоплощение многих артистов, и каждый из них показался ему приятным и интересным. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на YouTube.

Визажист не держит зла на певицу, знает ведь, что для звезд очень важно хорошо выглядеть в кадре.

"Самая требовательная была, пожалуй, Наталья Могилевская. Но это классно. Если ты идешь первый раз к мастеру, это понятно, что каждая артистка волнуется, как она выглядит. Она должна быть требовательна к тому, как ей красят лицо. Но мы круто сотрудничали, нашли общий язык, и она была очень довольна", – поделился блогер, крася интервьюера.

Видео с Могилевской появилось в профиле Андрюшина 14 февраля этого года. Тогда артистка показала себя без грамма макияжа, а затем поразила подписчиков перевоплощением.

Егор Андрюшин подчеркнул красоту звезды, не перенасытив ее макияж цветами. Это видео собрало около 18 тысяч лайков.

Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин создал шикарный макияж Ирине Билык, с которым она выглядела на 28 лет младше.