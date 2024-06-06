Усы и голубые тени. Владимир Дантес сделал яркий макияж и озадачил поклонников

Украинцев шокировал новый образ певца Владимира Дантеса. Он решил поэкспериментировать с внешним видом и обратился к звездному визажисту Егору Андрюшину, создавшему яркий голубой макияж в ретро-стиле.

Личность певца выдавали только его усы, несколько странно выделявшиеся на фоне образа. Что интересно, визажисту удалось замаскировать короткую бороду тональным кремом. Видеоперевоплощение появилось на странице Андрюшина в Instagram.

Визажист назвал образ самым неожиданным, который приходилось делать.

Под новую песню Владимира Дантеса "Дура" артист сначала показался "без макияжа" с длинными волосами, а впоследствии по мановению кисточки стал ретро-артистом с длиннющим маникюром и кучей украшений.

Перед камерой Владимир Дантес появился в голубом образе: в меховой шубе, полупрозрачной кофточке и в голубовато-серебряных тенях на веках. Брови Андрюшин решил замаскировать под тон кожи, но наклеил искусственные ресницы. В частности, из аксессуаров артист выбрал колье и длинные серьги, а также сделал "мокрую" прическу.

А вот маникюр на руках Дантеса был довольно интересным – длинные серебряные ногти с острым концом. Впрочем, они были не настоящими – имитация с помощью фольги. В определенные моменты видна щель между маникюром и пальцами.

Украинцев шокировал подобный образ. В комментариях найти мнения-увлечения не так-то легко. Дантеса одни сильно раскритиковали, а другие назвали макияж невероятным:

"Кто теперь кому не пара, Володенька?"

"Топ неожиданных концовок".

"Классно когда человеку все равно на мнения других и человек может видеть себя с разных сторон и в разных амплуа".

"Это искусство. Здесь нет никаких гендеров, рамок. Приятно, что в нашем обществе есть творческие и уверенные в себе люди. Творите и не останавливайтесь".

"Дантес смел, его последние эксперименты в музыке очень сладко вписались с его образом. А этот мейк придает ему свободу".

"Мужчинами уже быть немодно?"

"Думаю, что Дантес это сделал в поддержку прайд-месяца".

"В погоне за трендами *бнулись в край".

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Дантес уже успел обновить данные в ТЦК, о чем даже отчитался перед фанатами. Предварительно он выстоял 8-часовую очередь, а в дальнейшем его ждет ВЛК.

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