Видео перевоплощения Маши Поляковой в маму поразило сеть: украинцы заметили ее поразительное сходство с другой женщиной

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, блогерша Мария Полякова, решила ошеломить сеть макияжем, который должен был сделать из нее точную копию матери. Но ее планы обломались, ведь в образе интернет-пользователи узнали другого инфлюэнсера – Анастасию Арбузову из Днепра.

На волне постоянного сравнения внешности Маши Поляковой со звездной мамой она, похоже, не выдержала и решила сделать "принтерную копию" благодаря макияжу, который создал визажист Егор Андрюшин. Перевоплощение получило яркое название – "Из Маши в Олю Полякову".

Визажист создал нежный макияж, подчеркнув густые ресницы и пухлые губы и визуально изменив форму лица с более острым подбородком. Насыщенные красные волосы также испытали перевоплощение – пришлось примерить длинный белый парик. Свой нежный образ блогерша дополнила таким же нежным кожаным платьем.

Впрочем, как мы отмечали ранее, не всем интернет-пользователям Мария Полякова стала похожа на маму, а даже наоборот. В большинстве своем ее образ напомнил многим инфлюэнсера Анастасию Арбузову, певицу Надю Дорофееву и даже Тину Кароль.

"На Арбузову стала похожа", "Действительно Арбузова. Дочь мамы, но не такая уж копия", "Что-то между Арбузовой и Дорофеевой", "Мне вообще на Дорофееву, если бы еще и цвет волос не изменила, один в один", "А мне почему-то на Тину Кароль немного" – высказывали свои предположения подписчики.

"На меня похожа", – написала даже сама Арбузова.

Ранее OBOZ.UA собирал образы звезд, которых перевоплощал Егор Андрюшин. Благодаря своей многолетней карьере визажист знает, как "омолодить" инфлюэнсеров и заворожить внешним видом.

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