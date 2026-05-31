Мика Ньютон вернулась в Украину и впервые за 14 лет выступила в столице: за что фанат заплатил ей 63 тысячи грн

Певица Мика Ньютон впервые за 14 лет выступила в Украине с концертом. Артистка стала одной из участниц фестиваля "Поколение", где исполнила свои самые известные песни, в том числе конкурсный трек Angel с Евровидения 2011, а русскоязычные хиты перевела на украинский.

OBOZ.UA расскажет, что известно о ее выступлении. Во время визита артистки состоялся и благотворительный аукцион, где один из поклонников заплатил 63 тысячи гривен за возможность поужинать с певицей. Как сообщает одна из зрительниц в Threads, деньги планируют передать на нужды ВСУ.

Мика Ньютон вышла на сцену после многолетней творческой паузы в Украине. За это время певица поселилась в США, где продолжила карьеру после участия в Евровидении.

Во время концерта артистка исполнила свои известные хиты, часть из которых перевела на украинский язык. Встреча с киевской публикой оказалась для певицы эмоциональной. Со сцены она призналась, что волнуется даже больше, чем во время выступления на Евровидении.

"Киев, я для вас не пела более 13 лет. И сейчас волнуюсь больше, чем когда пела Angel на Евровидении. Вы для меня очень важны. Я говорила, плакать не буду, но что же такое... Но я скучала по вам!", – сказала со слезами на глазах Ньютон.

Неожиданным эпизодом концерта стало предложение от поклонника прямо во время выступления. Один из фанатов предложил артистке жениться, однако певица отреагировала на это в шутку.

"Да уже вышла. Хорошо, что Крис (муж Мики Ньютон. – Ред.) украинский не понимает. Вот было бы мне сейчас. Уже в отель не вернулась бы", – ответила она.

В частности, на фестивале проводили благотворительный аукцион. Из соцсетей оказалось, что ужин с певицей стал одним из лотов.

"Вы представляете, сегодня в Киеве на аукционе за ужин с Микой Ньютон заплатили 63000 грн, которые полностью задонатят на ВСУ?" – написали пользователи Threads.

Напомним, о своем приезде в Украину Мика Ньютон сообщила еще 22 мая. Тогда она опубликовала фото после возвращения и коротко написала: "Какое счастье быть дома".

Вероятно, после первых за 14 лет гастролей в Украине Ньютон вернется в США, где живет с мужем-американским бизнесменом Крисом Сааведра. Известно, что еще 27 июня она выступит в Одессе в рамках этого же фестиваля "Поколение".

После начала полномасштабного вторжения России певица неоднократно заявляла о поддержке Украины. Артистка также перевела на украинский язык часть своих самых известных песен, хотя ранее не собиралась этого делать, и отказалась от исполнения русскоязычного репертуара.

