Певица Даша Майорова перенесла операцию по удалению опухоли и обратилась к подписчикам

Украинская исполнительница Даша Майорова поделилась, что врачи успешно удалили ей опухоль в груди. Новообразование было доброкачественным, однако увеличивалось очень быстро, из-за чего медики и порекомендовали артистке избавиться от него хирургическим путем.

О перенесенной операции певица сообщила в своих Instagram-stories. Она поделилась фотографией из больничной палаты и отметила, что теперь может возвращаться к активной жизни.

"Опухоль ликвидирована. Я могу дальше кричать, стрессовать и снимать 70 клипов в день", – написала артистка.

Даша Майорова также обратилась к подписчикам с призывом постоянно следить за состоянием своего здоровья и проходить обследования. Она подчеркнула, что это особенно важно в наше нелегкое время.

"Раз в год делайте УЗИ груди. И вообще –полный чекап. В наших стрессовых реалиях я бы вообще каждый день просвечивалась с ног до головы. На день рождения приобрету аппарат УЗИ. Парни, вас это тоже касается", – подчеркнула исполнительница.

Напомним: ранее Даша Майорова сообщила, что перед тем, как сделать мастопексию, операцию по уменьшению и подтяжке груди, прошла полное обследование, которое показало, что у нее есть небольшая киста. Новообразование никак не мешало артистке, более того, могло исчезнуть само по себе. Однако спустя четыре месяца после хирургического вмешательства медики обнаружили, что опухоль увеличилась почти на два сантиметра.

"Мне сказали, что у меня есть фиброаденома (доброкачественная опухоль молочной железы – Ред.). Она никак не мешает. Некоторые живут с ней 20 лет, и все нормально. Но мне сразу сказали, что нужно ее удалить. Мне делали биопсию, это было ужасно, но сделали для того, чтобы точно знать, что опухоль доброкачественная", – делилась певица.

