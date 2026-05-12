'Симпсоны' и Мадонна намекали на хантавирус? В сети нашли жуткие 'пророчества' о смертельно опасной болезни

После того, как на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса, на просторах сети начали активно распространяться теории, якобы смертельно опасная болезнь была "предсказанной". Юзеры нашли "упоминания" о заболевании в сатирическом мультсериале "Симспоны", более того, намек на него заметили и в образе певицы Мадонны на Met Gala 2026.

Многие сторонники теорий заговора восприняли такое совпадение не как обычную случайность, а подтверждением мысли о том, что "все смертельные эпидемии давно спланированы". Все жуткие "предсказания" собрал в своем ролике немецкий блогер-миллионник Хуан Бергман.

"Пророчество" в мультфильме "Симпсоны"

Пользователи сети провели некоторые параллели со вспышкой хантавируса и событиями 19 эпизода 23 сезона проекта, который получил название "Абсолютно веселая вещь, которую Барт больше никогда не сделает". По сюжету Барт убеждает семью отправиться в круиз после очередной скучной недели. Он наслаждается отпуском на полную, пользуясь всеми благами на борту, однако его настроение заметно портится после того, как директор круиза исполняет песню Enjoy It While You Can, призывая гостей получать удовольствие от последних мгновениями отдыха.

Барт не хочет возвращаться в обыденную жизнь и ему, в конце концов, не пришлось этого делать. На экранах лайнера продемонстрировали экстренное обращение от военного офицера, где он сообщил экипажу и пассажирам о смертельном вирусе, который распространяется на материке. Он заявил, что все корабли должны оставаться в море, чтобы обеспечить выживание человечества. В течение следующих 20 дней все отдыхающие оставались на судне, которое постепенно начало приходить в упадок.

Такое развитие событий несколько похоже на то, что произошло на MV Hondius. В начале апреля круизный лайнер, что следовал из Аргентины, стал эпицентром вспышки хантавируса штамма Андес. Пассажиры находились на борту до момента прибытия на испанский остров Тенерифе и организации эвакуации.

Однако между "Симпсонами" и реальной жизнью есть важное различие. Барт придумал вспышку заболевания, чтобы продлить отпуск, тогда как хантавирус серьезно ухудшил состояние здоровья людей и, к сожалению, унес жизни супругов, которые находились на MV Hondius.

Намек на опасную болезнь в образе Мадонны

Всего за день до того, как появилось первое сообщение о вспышке хантавируса, Мадонна эпатировала на красной дорожке Met Gala 2026 в "ведьмовском" аутфите, главной особенностью которого стал головной убор в форме "корабля смерти". В этом элементе наряда звезды юзеры увидели намек на события, которые произошли на лайнере MV Hondius, а подобные предположения подкрепило и то, что ранее певица уже якобы делала подобные жуткие "предсказания".

"Порочество" 2022 года

В социальной сети X существует аккаунт soothsayer, в описании которого указано, что автор якобы "читает будущее". Еще в 2022 году на странице профиля появилось сообщение, где было указано: "2023: окончание COVID-19; 2026: хантавирус". С момента публикации пост ни разу не редактировали.

Что такое хантавирусные инфекции

Хантавирусы – это группа вирусов, которые переносят дикие грызуны. Для человека они опасны тем, что могут вызвать два тяжелых заболевания – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Как отмечают специалисты, от человека к человеку инфекция не передается. Как защититься от заболевания, читайте в материале OBOZ.UA.

Сейчас в мире продолжается разработка вакцин от хантавируса. По предварительным данным, инфицированным будет необходимо не менее трех доз, однако исследования сталкиваются с серьезной нехваткой финансирования.

