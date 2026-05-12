Отмывание 460 млн грн на элитных коттеджах под Киевом: кому еще объявили подозрения, кроме Ермака

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, которую разоблачили на отмывании более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в элитном селе Козин в пригороде Киева. Ранее единственным подозреваемым по этому делу был экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что среди тех, кто получил подозрения, были:

бывший вице-премьер-министр Украины (имя не раскрывается, но, очевидно, речь идет об Алексее Чернышеве );

); бизнесмен и один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас" (речь может идти о подсанкционном Тимуре Миндиче );

); другие лица.

"Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования – спа-зоны. Часть потраченных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций", – заявили в НАБУ и отметили, что речь идет о $9 млн, полученных из коррупционных схем в "Энергоатоме".

О чем речь

Речь идет об элитном коттеджном городке "Династия", который строили связанные с Чернышовым и его женой Светланой компании. В октябре 2025 года стало известно об инициированном по этому поводу расследовании по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере).

По данным детективов, строительство "люксовых" коттеджей продолжалось с 2019 года на земельном участке в селе Козин Обуховского района, который приобрели Чернышовы. После начала полномасштабного вторжения работы временно приостановились, но впоследствии возобновились – на активизации строительства Чернышов ("Че Гевара" на скриншотах) настаивал лично.

Всего на участке планировали возвести не менее четырех коттеджей, среди вероятных владельцев – сам Миндич. Стоимость только земли ранее оценивалась в более 100 млн грн, зато цена одного коттеджа – около $2 млн.

Вечером 11 мая в центре Киева сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели", – заявил он журналистам.

Но по данным расследования он может быть вероятным владельцем одного из коттеджей "Династии". В документах расследования он может упоминаться как R2 (по номеру коттеджа).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Миндич и Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!