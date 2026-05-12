Налоговая угроза для системы обеспечения сил обороны Украины

Видео дня

На прошлой неделе налоговый комитет рекомендовал законопроект №15112 к голосованию за основу. Рассмотрение в Верховной Раде — уже завтра (сегодня – Ред.).

Далее текст на языке оригинала.

І наслідки можуть бути катастрофічними не лише для виробників дронів, але й для забезпечення захисників.

Адаптивність сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих. Сьогодні величезна кількість критично важливих речей заходить в Україну через AliExpress, Temu та інші міжнародні платформи. Це не лише комплектуючі для FPV, а й амуніція, пульти, FPV-окуляри, зарядні пристрої, кабелі, підсумки, ліхтарі та десятки інших речей, які наші воїни щодня замовляють собі самостійно. Серед усіх замовлень з Китаю ці види товарів складають 10-20%.

Законопроект 15112 фактично вводить додаткове оподаткування таких посилок.

Що це означає на практиці?

Комплектуючі та спорядження подорожчають щонайменше на 20%.

Доставка стане значно довшою.

Малі майстерні дронів, волонтери та частина військових просто перестануть тягнути ці витрати.

І головне — український ринок фізично не здатний швидко замістити ті обʼєми товарів і компонентів, які сьогодні дає Китай. На це можуть піти роки.

При цьому в ЄС такими питаннями займаються податкові органи. В Україні це ляже на митницю, яка й зараз перевантажена. Наслідок очевидний: дикі затримки, хаос і розквіт "сірих" схем та контрабанди, бо товар все одно повезуть — тільки вже "в чорну".

FPV сьогодні — це одна з небагатьох сфер, де Україна реально змогла нав’язати Росії свою гру. І саме в момент, коли фронту потрібно ще більше дронів, держава ризикує власними руками почати душити систему, яка тримає фронт.

Нам потрібно імплементувати правила ЄС, але не так криво, як це пропонується зараз.

Депутати, не стріляйте собі та армії в ногу.

Законопроект 15112 у такому вигляді - це крок до поразки у війні.