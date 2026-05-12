Народный артист Сергей Калантай рассказал, что в детских садах в Германии после начала полномасштабного вторжения России в Украину он сталкивался с практиками, которые, по его словам, сводились к идее "примирения" российских и украинских детей. Там активно использовали нарратив об "одном народе".

Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк. Актер, который более 20 лет проживает в Германии и работает как в Украине, так и за рубежом, описал ситуации, которые наблюдал во время посещений детсадов в 2022 году, когда украинских беженцев в стране было немало.

Актер отметил, что его поразили отдельные подходы, в частности попытки демонстрировать символику обеих стран и объяснять детям необходимость "не ссориться". Именно тогда он услышал тезис, который пересказывает как показательный для своего опыта.

По словам Калантая, в одном из детсадов воспитательница-немка прямо сказала ему: "Это же все же один народ. Вы же один народ!"

Он утверждает, что подобные представления, по его мнению, формировались под влиянием российской культурной пропаганды и советских нарративов, которые до сих пор присутствуют в части европейского общества.

Каланатай также описал, что во время посещений детских учреждений в 2022 году детей могли привлекать к творческим заданиям по рисованию символики Украины и России, что он воспринял как попытку "уравнять" стороны конфликта.

Он пересказал свою реакцию на подобные подходы и диалог с воспитательницей, который, по его словам, состоялся на эмоциональном фоне: "Я подошел и говорю: "Нарисуйте флаг Третьего Рейха и израильскую звезду Давида. Нарисуйте вместе. Надо же мириться".

Дело в том, что нацистская Германия во время Второй мировой войны проводила политику государственного антисемитизма, которая базировалась на расовой идеологии и шовинизме – крайней форме национального превосходства. Именно эта система привела к преследованиям и массовому уничтожению еврейского населения Европы

Актер добавил, что в ответ услышал замечания о своей эмоциональности и чрезмерной резкости в объяснениях. По его словам, ему сказали, что он "очень агрессивный и экспансивный".

