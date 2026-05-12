Продолжаем исследовать российский дипстейт в Украине.

Видео дня

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине продолжает открыто работать (про)российская агентура. Чиновники УПЦ московского патриархата и пророссийские политики образовали настоящий мафиозный спрут, который действует в частности в Киеве, и который почему-то не замечает СБУ.

Далее текст на языке оригинала.

На території столиці є кілька чоловічих монастирів УПЦ МП, які фактично є осередками скоординованої мережі, що здійснює антиукраїнську діяльність та поширює проросійську пропаганду.

Причому, частина їх була побудована вже у роки незалежності за сприяння кримінальних авторитетів та політиків-корупціонерів. Це наприклад монастир Голосіївська пустинь, яку я згадував у попередньому дописі на цю тему. А також Звіринецький монастир, заснований у 2009 році за сприянні і на кошти регіоналів.

Сьогодні вже важко у це повірити, але напередодні війни, у 2019 та 2020 роках, Київ вільно відвідував російський пропагандист Боріс Корчєвніков, який приїздив саме у Звіринецький монастир, де йому влаштовували урочисту зустріч, незважаючи на його відкриту підтримку окупації Криму та бойовиків ЛДНР на Донбасі.

Візит Корчевнікова тоді організовував колаборант Андрій Деркач, який у 2022 відкрито підтримав російську агресію, переїхав до РФ і отримав там в нагороду за антиукраїнську діяльність посаду сенатора.

Настоятель Звіринецького монастиря архімандрит Касіан (він же Олександр Шостак) регулярно брав участь у діях, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та підрив національної безпеки України ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад у червні 2021 року Касіан (Шостак) брав участь у "молитовному стоянні", організованому УПЦ (МП) біля стін Верховної Ради. Мета заходу полягала в тому, щоб розігнати російський наратив про "утиски християнства в Україні".

Захід був ініціативою проросійської православної організації "Миряни". Це громадська організація та медійний пропагандистський ресурс, що був створений напередодні російського вторгнення і який фінансувався та керувався проросійським православним бізнесменом з Донбасу Віктором Вишневецьким (під санкціями, про нього ми ще поговоримо згодом). Участь в організації заходу брали люди, які згодом виявилися прямою російською агентурою – колабонт Ян Таксюр, якого за обміном передали РФ, а також ще один колаборант – Руслан Калінчук, який після початку повномасштабної війни він виїхав до Росії і став відкрито виступати на підтримку "СВО".

У соціальних мережах Звіринецького монастиря згадок про війну та російську агресію майже не знайти. Ведуться вони переважно російською мовою. Єдиний пост, присвячений війні, там з’явився на прикінці 2025 року у зв’язку з тим, що у квартиру одного з поважних прихожан влучив російський шахед.

Втім, у дописі звісно ж нема жодного слова про те, що дрон був саме російським. Росія не згадується взагалі, ніби керівництво монастиря досі не зрозуміло, хто напав на Україну і обстрілюєь українські міста.

Будівництво Звіринецького монастиря лобіював та підтримував вже знайомий нам колишній депутат Київради від Партії Регіонів та фігурант справи про розкрадання грошей "Укргазбанку" Олексій Омельяненко. Він же за даними відкритих джерел є головним меценатом монастиря.

Крім того, на території Звіринецького монастиря зареєстровані благодійні фонди, які пов’язані з Омельяненком. Благодійний фонд "Святого Миколая" та благодійне товариство "Історичний звіринець". Пов'язаний Омельяненко і з іншими монастирями та їхніми настоятелями, про це буде у наступних публікаціях.