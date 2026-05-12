Трамп спешит.

Видео дня

Ему надо докрутить вопрос заморозки войны по своему сценарию.

При этом Зеленский подставился. У него был шанс – после первой порции пленок Миндича – резкие кардинальные шаги. В политике, в правоохранительных структурах, в системе принятия решений. В кадрах.

Соответственно, когда есть на чем давить, давление будет. И это не финал процесса.

При этом парадокс ситуации заключается в том, что сегодня состояние Украины далеко не идеально. Но, в отличие от 2025 года, в РФ стремительно растут проблемы. В том числе благодаря тому, что Украина нашла болевые точки России и методично их отрабатывает.

Отдельный вопрос – перестройка европейской системы безопасности. Тут у государств Европы появляется понимание, зачем им нужна Украина. Имею в виду конкретику – механизмы действий, рынок вооружений, совместный заработок на нем в перспективе. Это больше, чем абстрактное "есть люди с опытом". Но реализация такой концепции = уменьшение влияния США в регионе. К тому же, в ЕС пока нет понимания (точнее сама Украина не предлагает) функционала кроме сферы безопасности. Это проблема. Это, кстати, очень простое объяснение пируэтов в вопросах будущей евроинтеграции. Без ответа на вопрос "за зачем это нам", однозначного "да" не будет. Тем не менее, ситуация для Киева существенно лучше, чем год назад.

Вторая составляющая – риск резкого ослабления РФ. Речь не идет о протестах, дворцовом перевороте. Просто усиление внутренней конкуренции среди "бояр Путина". А так же стремительная технологическая деградация. Которой активно пользуется Китая, завершая превращение РФ в свой сырьевой придаток (а заодно лишая России ее традиционных зон влияния в мире). А Трампу Россия нужна как противовес Китаю. И как источник заработка. На реализацию такого замысла есть, условно год-полтора. Потом будет поздно.

И, наконец, третья составляющая – на этой неделе в Пекине тема Украины и России будет подниматься Си на встречах с Трампом. Конкретики в виде новых рамок переговорного процесса с участием КНР и ЕС не будет – отложат на "проработать". То есть подготовить формат за ближайшие 4-5 месяцев.

Поэтому Трамп спешит – у него есть те самые 4-5 месяцев. И поскольку Зеленский сам подставился, то, что мы увидели вчера в виде "двойного выстрела" будет повторяться. Лето обещает быть насыщенным.

Цель – возврат к условному "плану Дмитриева". Который мы почему-то называем "планом Уиткофа". И согласие Украины на него.

А пока Зеленского загоняют, ставя на растяжку: или идти на существенные уступки (и тем самым рисковать политическим будущим), или держать такие "двойные удары", которые будут повторяться все чаще. И которые будут стремительно убивать шансы на его политическое будущее.

Может ли президент Украины выйти из этих рамок? Теоретически да – об этом писал в самом начале поста. Но даже если он будет вырываться, общество заметит эффект через 3-4 месяца. То есть осенью. Поэтому, повторю сказаное выше: лето обещает быть насыщенным.