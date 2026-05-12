Игар Тышкевич
Эксперт Украинского Института Будущего

Трамп спешит. Ему надо докрутить вопрос заморозки войны по своему сценарию

Трамп спешит.

Ему надо докрутить вопрос заморозки войны по своему сценарию.

При этом Зеленский подставился. У него был шанс – после первой порции пленок Миндича – резкие кардинальные шаги. В политике, в правоохранительных структурах, в системе принятия решений. В кадрах.

Соответственно, когда есть на чем давить, давление будет. И это не финал процесса.

При этом парадокс ситуации заключается в том, что сегодня состояние Украины далеко не идеально. Но, в отличие от 2025 года, в РФ стремительно растут проблемы. В том числе благодаря тому, что Украина нашла болевые точки России и методично их отрабатывает.

Отдельный вопрос – перестройка европейской системы безопасности. Тут у государств Европы появляется понимание, зачем им нужна Украина. Имею в виду конкретику – механизмы действий, рынок вооружений, совместный заработок на нем в перспективе. Это больше, чем абстрактное "есть люди с опытом". Но реализация такой концепции = уменьшение влияния США в регионе. К тому же, в ЕС пока нет понимания (точнее сама Украина не предлагает) функционала кроме сферы безопасности. Это проблема. Это, кстати, очень простое объяснение пируэтов в вопросах будущей евроинтеграции. Без ответа на вопрос "за зачем это нам", однозначного "да" не будет. Тем не менее, ситуация для Киева существенно лучше, чем год назад.

Вторая составляющая – риск резкого ослабления РФ. Речь не идет о протестах, дворцовом перевороте. Просто усиление внутренней конкуренции среди "бояр Путина". А так же стремительная технологическая деградация. Которой активно пользуется Китая, завершая превращение РФ в свой сырьевой придаток (а заодно лишая России ее традиционных зон влияния в мире). А Трампу Россия нужна как противовес Китаю. И как источник заработка. На реализацию такого замысла есть, условно год-полтора. Потом будет поздно.

И, наконец, третья составляющая – на этой неделе в Пекине тема Украины и России будет подниматься Си на встречах с Трампом. Конкретики в виде новых рамок переговорного процесса с участием КНР и ЕС не будет – отложат на "проработать". То есть подготовить формат за ближайшие 4-5 месяцев.

Поэтому Трамп спешит – у него есть те самые 4-5 месяцев. И поскольку Зеленский сам подставился, то, что мы увидели вчера в виде "двойного выстрела" будет повторяться. Лето обещает быть насыщенным.

Цель – возврат к условному "плану Дмитриева". Который мы почему-то называем "планом Уиткофа". И согласие Украины на него.

А пока Зеленского загоняют, ставя на растяжку: или идти на существенные уступки (и тем самым рисковать политическим будущим), или держать такие "двойные удары", которые будут повторяться все чаще. И которые будут стремительно убивать шансы на его политическое будущее.

Может ли президент Украины выйти из этих рамок? Теоретически да – об этом писал в самом начале поста. Но даже если он будет вырываться, общество заметит эффект через 3-4 месяца. То есть осенью. Поэтому, повторю сказаное выше: лето обещает быть насыщенным.

