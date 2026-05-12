"Когда я вижу увлечение человеком или определенным мировоззрением, то уже знаю: именно носители такого увлечения станут первыми, кто отречется и от человека, и от этого мировоззрения". Из письма Зигмунда Фрейда к Стефану Цвейгу

Видео дня

Признаюсь, смотреть интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону мне было физически тяжело. А местами даже отвратительно. Но не посмотреть его я не мог, ведь как человеку, который специализируется на стратегических коммуникациях, мне было важно услышать, с какими месседжами бывшая пресс-секретарь Президента Украины вышла к американской аудитории.

Их было несколько, но основной она озвучила в самом начале интервью. А потом повторяла еще несколько раз. Как книжка пишет – чтобы лучше запомнилось. И месседж этот настолько ужасен, что мне даже не хочется его здесь воспроизводить, но тогда эта вся писанина не будет иметь смысла.

Итак, уже на первых минутах разговора Юлия Мендель назвала Президента Украины одним из основных препятствий на пути к миру. В заголовке интервью, кстати, "одна из основных" исчезает и остается в формулировке "основное препятствие".

Дальше больше – Мендель ставит знак равенства между Зеленским и Путиным, и говорит, что война уже давно не черно-белая, разве не добавляет на русском, что "все не так однозначно". Но русский там также был. В самом конце интервью, когда она неожиданно обратилась к Владимиру Владимировичу с призывом остановить дроновое сафари на гражданских. Мол, вступись, Царь-батюшка.

Но я перескочил вперед. До этого было очень много странных историй о том, что украинцы собирают солдатам на еду, ужасно боятся критиковать власть, а также говорят о том, что эта война не имеет смысла, а разницы между Россией и Украиной уже почти нет. Все это щедро приправлено и проиллюстрировано "историями", которые ей то тут, то там, вроде бы, рассказали бедные украинцы.

Картина, которую изобразила Мендель, изображала Украину в руинах, в которой все смертельно испуганы и боятся сказать хотя бы одно кривое слово о власти, потому что их сразу зашлют на фронт или в тюрьму. Страна, которая не имеет никаких шансов, и вообще непонятно зачем рыпается. Страна-объект, у которой "нет карт". Где-то мы уже это слышали, разве нет?

Самое главное и самое ужасное, что Юлия Мендель послала сигнал внешней аудитории (и подсылала тезис администрации Белого дома) о том, что это именно Украина в лице президента Зеленского не хочет заканчивать войну. И это настолько крипово, что даже не укладывается в голове. Ты можешь иметь собственную историю отношений со своим бывшим работодателем, но это дает тебе право говорить откровенно вредные для своей страны вещи.

Критиковать власть – это нормально. Делать это нужно, и часто есть за что. Унижать собственное государство и помогать строить миф, что именно жертва, а не агрессор виноват в том, что война продолжается – за пределами добра и зла.

Кажется, сделав шаг от любви к ненависти, Юля эти границы потеряла.