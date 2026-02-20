'Пророк судьбы', который якобы предсказал COVID-19 и смерть королевы, сделал тревожные прогнозы на 2026 год

Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, чьи прошлые прогнозы включали начало пандемии COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II, поделился жуткими предсказаниями на 2026 год. По словам "пророка судьбы", человечество ждет много чрезвычайных событий, связанных как с политическими изменениями, так и природными катаклизмами.

Видео дня

Как предполагает экстрасенс, которого последователи называют "новым Нострадамусом", в мире могут разгореться новые войны, а крупнейшие организации по поддержанию мира потеряют свое влияние. Об этом сообщает Daily Star.

Третий президентский срок Дональда Трампа

Согласно пророчеству Крейга Гамильтона-Паркера, предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки могут совпасть с чрезвычайной ситуацией, которая сделает проведение нормальной демократической процедуры невозможным.

"Я чувствовал, что произойдет какой-то глобальный конфликт, возможно, с участием Тайваня. Я знаю, что многие люди будут критиковать это, говоря, что нельзя пойти на третий срок, потому что это прописано в Конституции, – но кто знает? В мире так много всего изменилось. Кто бы мог представить возможность вторжения в Гренландию или похищения лидера страны, как это произошло в Венесуэле? Мир быстро меняется", – сказал "пророк судьбы".

Экстрасенс отметил, что в 2026 году могут быть введены чрезвычайные меры, которые потенциально позволят Трампу остаться у власти, ведь глобальная ситуация будет слишком опасной для смены главы страны.

Газовое облако над Японией

Крейг Гамильтон-Паркер предсказал, что "страну восходящего солнца" может постигнуть экологическая катастрофа. По его словам, существует большая вероятность, что над Японией образуется разрушительное газовое облако примерно в августе 2026 года.

"Но в учении Нади отмечается, что будущее можно изменить. Одной из причин, почему я делюсь этой информацией, является желание призвать людей отправлять позитивные мысли, молитвы и визуализации, чтобы помочь уменьшить влияние", – сказал экстрасенс.

Кроме того, "пророк судьбы" предположил, что катастрофа может быть намеренно ухудшена с помощью устройств вроде бомбы.

Нападение на ядерные объекты Ирана

"Я считаю, что в марте 2026 года мы увидим очень целенаправленные атаки – не только на руководство Ирана, но и на ядерные объекты. Даже если страна перейдет к демократии, встанет вопрос, сможет ли Иран и в дальнейшем быть ядерным государством. Революции не всегда приводят к результатам, на которые надеются люди. Иногда власть захватывают худшие режимы. Я не говорю, что это произойдет точно, но такой риск существует", – отметил Гамильтон-Паркер.

Как отметил экстрасенс, когда он в прошлый раз делал пророчество относительно атаки на страну, видел желтые и красные флаги, а также льва, возвышающегося над Ираном. По его словам, эти символы появились перед ним и теперь.

Судьба Гренландии

Крейг Гамильтон-Паркер считает, что заинтересованность США в Гренландии связана не с желанием захвата территории военным путем, а получения природных ресурсов. Из-за этого, по предсказаниям экстрасенса, конфликт между странами завершится подписанием крупного экономического соглашения.

"Даже если многие гренландцы сейчас испытывают беспокойство, я считаю, что результат будет выгодным из-за масштаба инвестиций", – сказал "новый Нострадамус".

Глобальные изменения в международном влиянии

По словам Крейга Гамильтона-Паркера, НАТО постепенно начинает ослабевать, поэтому примерно в 2030 году может появиться новая глобальная организация по поддержанию мира.

"Ни одна страна не хочет брать на себя бремя контроля над миром. ООН всегда была бессильной организацией, которая вмешивалась слишком поздно. Я считаю, что появится новая организация, возможно, в результате изменений в НАТО, ООН и инициатив Трампа, которая будет поддерживать мир путем управления конфликтами", – отметил экстрасенс.

Затронул "пророк судьбы" и вопрос увеличения влияния Китая на Великобританию. Он считает, что желание британского политика Кира Стармера завоевать благосклонность Пекина может завершиться негативными последствиями.

"Общественность осознает угрозы – Китай может доминировать в инфраструктуре, следить за всем с помощью устройств или влиять на военную деятельность. Соглашения, которые ставят под угрозу британскую промышленность, ИТ и развитие искусственного интеллекта, являются чрезвычайно опасными", – подчеркнул экстрасенс.

Смерть короля

Говоря о негативных изменениях для Великобритании, Крейг Гамильтон-Паркер заговорил и о смерти короля Чарльза III. По предсказанию экстрасенса, монарх может отойти в вечность в 2026 году, что станет огромным шоком для всей страны.

Конец российско-украинской войны

Однако все же в предсказаниях "нового Нострадамуса" есть и немного позитива. Несколько лет назад Крейг Гамильтон-Паркер отмечал, что Украина восстановит контроль над большей частью своей территории, но Россия все же сохранит узкий коридор в Крым. По его мнению, такой сценарий вполне может стать реальным в 2026 году и положит конец террористической войне.

Что известно об экстрасенсе

Крейг Гамильтон-Паркер уверяет, что способен видеть будущее и предсказывать масштабные катастрофы. Среди самых известных его пророчеств является выход Великобритании из Европейского Союза и избрание Дональда Трампа президентом США в 2016 году, вспышка пандемии COVID-19 и смерть Елизаветы II.

Однако далеко не все предсказания экстрасенса воплотились в жизнь. В 2020-м он говорил, что Трамп второй раз подряд победит на президентских выборах, но этого так и не произошло. Также он ошибочно "спрогнозировал" развод Меган Маркл и принца Гарри в 2025-ом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие пророчества о смерти Путина сделали экстрасенсы, Зеленский и искусственный интеллект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!