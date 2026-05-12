Семья погибшего Макса Нелипы до сих пор не получает государственных выплат: брат актера сделал признание

Семья погибшего телеведущего и военного Макса Нелипы до сих пор не получает государственных выплат, предусмотренных семьям павших защитников. Об этом в разговоре с OBOZ.UA рассказал брат Макса Нелипы Андрей.

Он признался, что после гибели актера семья столкнулась с бюрократией и сложной системой согласований. По словам Андрея Нелипы, после потери близкого человека семьи защитников вынуждены параллельно переживать не только горе, но и непростое оформление документов.

Андрей Нелипа говорит, что в обществе существует ошибочное представление об автоматическом получении государственной помощи семьями павших военных. "Люди видят новости, соболезнования, церемонии, но мало кто задумывается, что после этого начинается долгий и изнурительный период – бесконечные бумаги, оформление. И все это – параллельно с горем, которое никуда не исчезает. Таких семей сегодня, к сожалению, очень много. Просто в большинстве случаев это происходит в узком кругу близких. Но Макс был публичным человеком, известным, поэтому внимания к нашей семье больше", – утверждает Андрей Нелипа.

По его словам, проблема заключается не в отношении конкретных служб или работников, а в самой системе: "Уже в процессе оформления документов увидели и определенные проблемы системы, с которыми сталкиваются семьи погибших защитников. Речь идет не о злом умысле, а скорее о недоработанной бюрократии. Люди думают, что 15 миллионов автоматически получают все семьи погибших, но на самом деле это очень затянутая процедура с большим количеством проверок и документов. И многие семьи, в том числе и наша, пока ничего не получили".

"Существует очень сложная цепь решений, где все зависит от документов, согласований и многочисленных проверок. Со стороны ТЦК, военного руководства, ритуальных служб – к нам не было негативного отношения. Проблема в другом – в самой системе. Она построена так сложно и забюрократизирована, что фактически создает огромное количество преград", – добавил Андрей Нелипа.

