Селин Дион – 58! С какой болезнью борется звезда Евровидения последние 4 года и как она изменилась за это время. Фото тогда и сейчас

Певице Селин Дион исполнилось 58 лет. Канадская звезда, которая в 1988 году принесла победу Швейцарии на Евровидении, уже несколько лет борется с редким неизлечимым заболеванием, которое кардинально изменило ее жизнь и карьеру.

Артистка официально подтвердила свой диагноз в декабре 2022 года. Речь идет о синдроме жесткого человека (stiff-person syndrome) – редкое аутоиммунное неврологическое заболевание, которое поражает центральную нервную систему и встречается примерно у одного-двух человек на миллион. OBOZ.UA подробнее расскажет, как с ним живет Селин Дион.

Болезнь вызывает сильные мышечные спазмы, ригидность и потерю контроля над движениями. В случае Селин Дион это также повлияло на голосовые связки и дыхание – ключевые для ее профессии. Именно поэтому она была вынуждена сначала перенести, а впоследствии полностью отменить мировой тур Courage World Tour.

В 2023 году состояние певицы оставалось сложным. Ее сестра Клодетт Дион в комментариях медиа сообщала, что болезнь прогрессирует, а эффективного лечения найти не удалось. По ее словам, артистка теряла контроль над мышцами и нуждалась в постоянной помощи, в том числе со стороны семьи. Тогда же отмечалось, что Селин проживает вместе с сестрой Линдой, которая помогает ей в повседневной жизни.

"Мы не можем найти какое-то лекарство, которое работает, но важно иметь надежду. Честно говоря, я думаю, что ей по большей части нужен отдых. Она всегда делает все возможное, старается быть лучшей в своей сфере. В какой-то момент ваше сердце и тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушиваться к этому", – сказала Клодетт.

Родные отмечали, что, несмотря на сложное состояние, певица продолжает работать с врачами и исследователями, которые специализируются на этом синдроме. В то же время медики признают: полностью вылечить это заболевание пока невозможно, а вся терапия направлена лишь на облегчение симптомов и сдерживание их прогрессирования.

В 2024 году Селин Дион частично вернулась в публичное пространство. Она впервые за долгое время появилась на церемонии Grammy, а также представила документальный фильм I Am: Celine Dion (Я: Селин Дион"). В нем певица показала, как выглядит ее борьба с болезнью – включая мучительные приступы мышечных спазмов и сложные этапы терапии.

"Я не хочу драматизировать, но я могла умереть. Я принимала опасные дозы лекарств, чтобы иметь возможность ходить. Я должна была научиться глотать. Мне понадобились разные препараты для того, чтобы организм мог нормально функционировать. Одна таблетка, еще две, еще пять... Слишком много таблеток, но шоу должно продолжаться", – рассказала певица.

Отдельным утешением для поклонников стало ее появление на открытии Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. Там она исполнила Hymne à l'amour на фоне Эйфелевой башни. Это выступление стало одним из немногих за последние годы и продемонстрировало, что несмотря на болезнь она все еще может выходить на сцену – хотя такие случаи остаются единичными.

В 2025 году активно обсуждалась возможность ее участия в Евровидении в Базеле. Переговоры с организаторами продолжались, однако команда певицы выдвинула жесткое условие – возможность отмены выступления в любой момент в зависимости от самочувствия.

Как сообщал OBOZ.UA, в итоге Селин Дион не смогла выйти на сцену лично, но обратилась к зрителям в видеоформате. Ее песню Ne partez pas sans moi ("Не уходите без меня"), которая одержала победу в 1988 году, исполнили другие артисты в рамках специального трибьюта.

