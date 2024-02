Объявлены победители Grammy Awards 2024: Тейлор Свифт вошла в историю с новым рекордом, а тяжелобольная Селин Дион растрогала зал

Ночью 5 февраля в Лос-Анджелесе прогремела церемония вручения наград Grammy Awards 2024. Среди победителей оказались Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Билли Айлиш и другие.

Видео дня

Ночь была богата сюрпризами: сначала Свифт побила рекорд, получив четвертую статуэтку в номинации "Альбом года". Однако больше всего зрителей в зале удивило появление тяжелобольной Селин Дион, которая имела честь наградить рекордсменку. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщины получили самые престижные награды на церемонии "Грэмми" во главе с Тейлор Свифт, которая выиграла "Лучший альбом года" в четвертый раз. Артистка стала единственной исполнительницей, столько раз выигрывавшей главную награду музыкальной индустрии за свою карьеру.

Статуэтку Свифт получила за альбом "Midnights", опередив музыкальных икон Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Вандера по количеству выигрышей высшей премии "Грэмми".

Честь объявить победу звезды неожиданно досталась Селин Дион, растрогавшую публику своим появлением на сцене. Легендарная исполнительница была вынуждена завершить карьеру в 2022 году из-за неврологического заболевания, вызывающего спазм мышц. 55-летняя Дион выглядела невероятно в терракотовом пальто, шифоновом платье и блестящих украшениях.

Во время получения награды, Свифт была настолько озадачена, что не признала Селин и не подняла глаз. Однако, между исполнительницами не было никаких обид, поскольку культовая пара позже счастливо позировала за кулисами. Вскоре рекордсменка анонсировала, что в апреле фанаты будут ждать новий альбом.

Другие победители Grammy Awards 2024:

Альбом года: Тейлор Свифт – Midnights

Запись года: Майли Сайрус – Flowers

Песня года: Билли Айлиш – What Was I Made For?

Лучший новый исполнитель: Виктория Моне

Лучшее сольное поп-исполнение: Майли Сайрус – Flowers

Лучший вокальный поп-альбом: Тейлор Свифт – Midnights

Лучшая R&B песня: SZA – Snooze

Лучший кантри-альбом: Лейни Уилсон – Bell Bottom Country

Лучший альбом Musica Urbana: Karol G – Mañana Será Bonito

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем нам запомнится Нацотбор на Евровидение-2024: шутки Данилко-Минни Маус, "плагиат" Тины Кароль и подколы Melovin.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!