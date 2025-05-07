Неизлечимо больная Селин Дион выступит на Евровидении 2025: но есть важное условие

Победительница Евровидения 1988 Селин Дион может снова выйти на сцену конкурса почти через четыре десятилетия – на этот раз в швейцарском Базеле. Однако ее участие имеет одно ключевое условие: команда певицы настаивает на возможности отменить выступление в любой момент из-за ее состояния здоровья.

Видео дня

Об этом пишут сразу несколько авторитетных изданий, в частности швейцарский Blick, которые ссылаются на инсайдерскую информацию. По их данным, Дион уже несколько недель ведет переговоры с организаторами Евровидения 2025 – Европейским вещательным союзом (EBU) и швейцарским вещателем SRG SSR. Обсуждается ее появление как в первом полуфинале, который состоится 13 мая, так и в гранд-финале 17 мая, где ей якобы отведен специальный двухминутный блок.

Как сообщает источник, в арене St. Jakobshalle в Базеле уже проводились оркестровые репетиции с выступлением, которое потенциально готовится для Селин Дион. Примечательно, что сама артистка на них не присутствовала – ее партию исполнял дублер. Это еще больше усилило слухи о вероятном возвращении певицы, но в то же время указывает на чрезвычайную осторожность, с которой подходит к этому ее команда.

Руководитель шоу Ив Шифферле в интервью подкасту The Euro Trip подтвердил, что переговоры с представителями Дион продолжаются. Но окончательное решение еще не принято – все зависит от ее самочувствия.

Неизлечимая болезнь не дает гарантий

На пути выступления стоит серьезное испытание – состояние здоровья Селин. В 2022 году певица рассказала, что страдает синдромом скованного человека – редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает мучительные мышечные спазмы и существенно ограничивает подвижность. Из-за этого она вынуждена была отменить все гастроли и практически полностью прекратить сценическую деятельность.

После длительной паузы звезда неожиданно появилась на публике летом 2024 года во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Тогда она исполнила культовый "Гимн любви" на фоне Эйфелевой башни, чем вызвала шквал эмоций у поклонников по всему миру. Именно после этого начали распространяться слухи о возможном возвращении Дион на Евровидение – конкурс, с которого в свое время начался ее взлет в Европе.

Официальной информации о выступлении Селин Дион пока нет. Представители Европейского вещательного союза и швейцарского вещателя SRG SSR воздерживаются от комментариев.

Символическое возвращение

Участие Селин Дион в Евровидении 2025 имело бы особое символическое значение. В 1988 году она принесла Швейцарии победу с песней Ne Partez Pas Sans Moi, которая стала одной из самых известных композиций в истории конкурса. До победы Nemo в 2024 году Дион оставалась последней швейцарской победительницей. Теперь, когда конкурс снова возвращается в Швейцарию, ее присутствие воспринимается как знак исторической преемственности.

На момент участия в Евровидении Селин Дион уже была хорошо известна во франкоязычном мире. Она получила ряд престижных наград в Канаде, в том числе несколько премий Félix Awards в 1983 году – в категориях "Лучшая исполнительница" и "Открытие года". Но настоящий прорыв в Европу произошел благодаря неожиданному приглашению представлять Швейцарию.

Как вспоминала сама певица, для нее это предложение стало настоящим сюрпризом. Она не могла поверить, что незнакомую канадскую девушку выберут национальным представителем другой страны. Но команда убедила ее в перспективе – и не зря: выступление с композицией Ne partez pas sans moi принесло Швейцарии победу, а самой Селин – трамплин к мировой славе. Со временем она покорит и США, и Европу, а Евровидение станет важным этапом в ее легендарной карьере.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно имя украинской певицы, которая выступит на Евровидении 2025 в качестве приглашенной звезды. Эта артистка играет на 69-м песенном конкурсе и другую важную роль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!