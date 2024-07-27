Неизлечимо больная Селин Дион повторила легендарное выступление на открытии Олимпиады в Париже за безумный гонорар

Известная канадская певица Селин Дион, которая борется с неизлечимой болезнью – синдромом жесткого человека – впервые за 5 лет выступила вживую на сцене. Она завершила церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже. В 1996 году в Атланте артистка уже устроила незабываемое шоу по случаю Олимпиады, а в этот раз закрепила успех.

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Как узнали журналисты, за исполнение одной французской песни ей заплатили сумасшедший гонорар – $2 млн долларов (примерно 80 млн гривен). Видео выступления появилось на YouTube.

Стоя у подножия Эйфелевой башни, Селин Дион под аккомпанемент оркестра исполнила известную песню L'Hymne à l'amour, которую пела ныне покойная Эдит Пиаф.

Вокруг погасили все огни, оставив только символ Олимпийских игр – 5 колец. Под ними певица в роскошном блестящем платье чувственно спела на французском языке.

Погода в это время несколько подвела звезду. Когда она пела, начался дождь, так что Селин и пианисту пришлось заканчивать выступление мокрыми.

Напомним, врачи диагностировали у Селин Дион тяжелое неврологическое заболевание в декабре 2022 года. Артистка закрылась в себе и редко появлялась на публике. Она отменила свой обширный тур и нечасто показывается в соцсетях. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, о бототьбе звезды с недугом она рассказала в фильме "Я: Селин Дион". Трейлер довел зрителей до слез.

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