Сели за королевский стол и начали есть: активисты ворвались в резиденцию Чарльза ІІІ и выдвинули требования

Активисты организации This Is Rigged ворвались в резиденцию короля Великобритании Чарльза ІІІ в Эдинбурге, Шотландия. Они сели за большой королевский стол и устроили себе обед, во время которого ели из пластиковой посуды и пили чай из фляг.

Суверена и его супруги Камиллы в этот момент не было дома. Издание Express рассказало, чего требовали активисты, а на странице This Is Rigged в Х (бывший Twitter) появились фото "чаепития" протестующих.

"Это фальсификация оккупации королевской столовой дворца holyrood, чтобы украсть их обед. Мы призываем шотландское правительство встретиться с нами, чтобы обсудить внедрение общественных центров питания в Шотландии – дайте нам теплое место, чтобы поесть, или мы найдем его где угодно... включая дворец", – говорится в описании к фото.

На снимках видно, что активисты развернули в резиденции монарха большие плакаты с провокативными лозунгами: "Народ сильнее лорда".

Следовательно, требования протестующих следующие:

Снизить цены на продукты питания, в частности, на детские смеси, до уровня цен марта 2021 года.

Создать общественный центр питания с государственным финансированием на каждые 500 семей в Шотландии.

Одна из активисток, 22-летняя студентка Жозепджин О'Коннор, прокомментировала: "Когда многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся, продолжают усиливаться, становится все более очевидным, что владеющие властью не приходят на помощь, а прибыль снова преобладает над людьми. Все в наших руках... Нам нужно высказать свою позицию, потому что это наше будущее".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 января короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Накануне, 17 января, Букингемский дворец сообщил, что во время плановой проверки у Чарльза было обнаружено доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению".

– Король Чарльз выбрал прозрачность по поводу своего диагноза, тогда как 42-летняя Кейт Миддлтон, которой также сделали операцию, выразила "желание сохранить как можно больше нормальной жизни" для своих детей.

– Впоследствии, 5 февраля, стало известно, что у короля Великобритании диагностировали рак. Его обнаружили во время недавнего хирургического вмешательства, которое монарх провели из-за увеличения предстательной железы.

– Чарльз ІІІ впервые обратился к британцам после того, как стало известно, что он болен раком.

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