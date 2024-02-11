Король Чарльз впервые обратился к британцам после новости об обнаружении рака

Короля Великобритании Чарльз ІІІ впервые обратился к британцам после того, как стало известно, что он болен раком. Монарх выразил искреннюю благодарность за многочисленные слова поддержки и добрые пожелания, которые он получил в последние дни.

Его заявление было опубликовано на официальной странице королевской семьи в Facebook вечером в субботу, 10 февраля. Чарльз отметил, что все, кто болел раком, знают, что такая поддержка является самым большим утешением и ободрением.

Король также выразил свою радость от того, какое влияние оказала его открытость относительно своего диагноза. Рассказав о своем состоянии, он помог содействовать пониманию со стороны общественности и пролить свет на работу всех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире.

"Мое пожизненное восхищение их неутомимой заботой и преданностью становится еще больше, учитывая мой личный опыт", – добавил Чарльз.

В комментариях к посту люди из Британии и других стран мира желали ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 января короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Накануне, 17 января, Букингемский дворец сообщил, что во время плановой проверки у Чарльза было обнаружено доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению".

– Король Чарльз выбрал прозрачность по поводу своего диагноза, тогда как 42-летняя Кейт Миддлтон, которой также сделали операцию, выразила "желание сохранить как можно больше нормальной жизни" для своих детей.

– Впоследствии, 5 февраля, стало известно, что у короля Великобритании диагностировали рак. Его обнаружили во время недавнего хирургического вмешательства, которое монарху провели из-за увеличения предстательной железы.

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