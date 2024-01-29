Стало известно, почему король Чарльз III раскрыл свой диагноз, а Кейт Миддлтон держит его в секрете

17 января представители британской королевской семьи сообщили сразу две новости о госпитализации Кейт Миддлтон и короля Чарльза ІІІ. Впрочем, эти два заявления имели одно поразительное различие между собой. О принцессе Уэльской рассказали уже после того, как ее прооперировали, а о суверене – накануне его операции, раскрыв диагноз и необходимые подробности.

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В то время точный диагноз супруги принца Уильяма решили держать в секрете, лишь уточнив, что в больнице ей сделали "плановую операцию на брюшной полости". В сети такая таинственность спровоцировала немало слухов, в том числе и об "онкологии" у 42-летней Кэтрин. Во дворце подобные домыслы подданных опровергли. В комментарии журналу PEOPLE инсайдеры объяснили, почему Чарльз решил открыто говорить о своей болезни, а Кейт Миддлтон – нет.

Итак, 25 января короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Накануне, 17 января, Букингемский дворец сообщил, что во время плановой проверки у Чарльза было обнаружено доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению". В конце концов, монарх прибыл в больницу в Лондоне, где сделал "корректирующую процедуру".

"Было разумно сообщить об этом более открыто, поскольку в противном случае люди могли бы подумать о самом худшем. Для монархии состояние здоровья Чарльза имеет огромное значение. И его решение рассказать о своем диагнозе уже повлияло на ситуацию: его заявление на прошлой неделе привело к увеличению на 1000% количества запросов об увеличении простаты на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании", – рассказал инсайдер из дворца в эксклюзивном интервью PEOPLE.

В то время как король Чарльз выбрал прозрачность своего диагноза, 42-летняя принцесса Кейт выразила "желание сохранить как можно больше нормальной жизни" для своих маленьких детей – 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи, как сообщает ее офис.

Хотя запланированная операция на брюшной полости Кейт Миддлтон была признана успешной, и королевский источник сообщил, что она "чувствует себя хорошо", ее пребывание в больнице от 10 до 14 дней и ожидаемое трехмесячное восстановление дома вызвало беспокойство. Дворец не разглашает природу заболевания принцессы, но сообщает, что оно не является онкологическим.

Между тем, инсайдеры поделились с журналистами: "Это действительно звучит серьезно, учитывая, сколько времени это длится. Но она в надежных руках, дома у нее будет много заботы и поддержки, и она здоровая молодая женщина. Она придет в норму. Физиотерапевты потрясающие, они помогают восстановиться и встать на ноги. После операции на брюшной полости нужно много терпения, и поначалу это немного пугает".

Известно, что после выписки из больницы принцесса Уэльская будет "работать с постели", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить. На момент лечения и реабилитации жены сократил свою деятельность и принц Уильям. В частности, он отменил все ближайшие поездки за границу. Кроме того, что он хочет больше времени уделять любимой, на плечи принца также пал уход за детьми, у которых, как известно, нет няни. Воспитание детей приоритетно для пары, поэтому в первую очередь они уделяют время семье, а уже потом работе и выполнению королевских обязанностей.

"Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить как можно больше нормальной жизни для своих детей; и ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась приватной", – сообщали еще раньше в Кенсингтонском дворце.

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