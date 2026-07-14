"Секс-символ" ВСУ Маркус, которому приписывали роман с Безуглой, впервые стал отцом и раскрыл пол ребенка

У бывшего старшего сержанта 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", писателя и военного Валерия Маркуса, которого в свое время в сети называли "секс-символом" ВСУ, родился первый ребенок. Это важное событие в жизни военного еще и пришлось на его день рождения.

Видео дня

О пополнении в семье 33-летний Маркус лаконично сообщил на своей странице в Facebook. Военный опубликовал короткое сообщение: "У меня родился сын". Этим он также раскрыл пол малыша.

Ребенок появился на свет 14 июля – именно в день рождения самого Маркуса.

Подробностями о рождении ребенка Маркус делиться не стал. Он оберегает личную жизнь от посторонних глаз и почти не рассказывает о своей семье.

В прошлом году военный сообщил, что сыграл свадьбу со своей женой, хотя официально супруги поженились еще в 2023 году. Праздничную церемонию они решили провести только через три года.

Тогда Маркус опубликовал редкое фото с возлюбленной, однако не показал ее лицо. "Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", – в шутку написал он.

После публикации свадебного снимка в сети начали обсуждать внешность его избранницы. Из-за сходства невесты с народным депутатом пользователи стали считать, что Маркус закрутил роман с Марьяной Безуглой. Депутат и сама подлила масла в огонь, публично отреагировав на фотографию со свадьбы.

Позже политик объяснила, что это была всего лишь спонтанная шутка пользователей, которую она сама подхватила.

"Он опубликовал фото со свадьбы. Там начались шутки, я сделала репост, пошутила. Люди стали писать в комментариях, что это я. Это была абсолютно спонтанная шутка в ответ на шутку. Потом он еще на это пошутил, и так все и пошло", – пояснила эту ситуацию народный депутат.

Напомним, Валерий Маркус служит в армии еще со времен АТО. После начала полномасштабного вторжения России он вернулся в ряды ВСУ, а впоследствии стал старшим сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Никита Добрынин признался, считает ли он себя плохим отцом после развода с Квитковой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!