Трагический любовный треугольник и свадьба с 'Маркусом': Безуглая дала редкий комментарий о романе с женатым воином и своей личной жизни сейчас

Нардеп Марьяна Безуглая, которая неоднократно становилась фигуранткой громких обсуждений из-за своих высказываний и постов в соцсетях, неожиданно рассказала о своей личной жизни. Политик впервые прокомментировала слухи вокруг собственного участия в так называемой "свадьбе Валерия Маркуса", а также вспомнила трагические отношения с военным Максимом Емцем.

Ее объяснения прозвучали во время интервью с блогером Маричкой Довбенко. На вопрос о фото Валерия Маркуса, бывшего командира 47-й бригады, которое наделало шума в сети из-за сходства его невесты с самой Безуглой, депутат ответила с иронией.

"Он опубликовал фото со свадьбы. Там начались шутки, я репостнула, пошутила. Люди начали писать в комментариях, что это я. Это была абсолютно спонтанная шутка на шутку. Потом он еще на это пошутил и так дальше пошло", – объяснила эту ситуацию нардеп.

И хотя сам Маркус женат еще с 2023 года, пользователям этого хватило, чтобы снова приплести Безуглую к гипотетическим "сердечным историям".

Отношения с погибшим Максимом "Енотом"

Когда разговор перешел к действительно личным темам, Безуглая заговорила серьезнее – о своем романе с погибшим воином Максимом "Енотом" Емцем, который служил в 24-й механизированной бригаде имени Короля Даниила и погиб в феврале 2025 года.

Об их отношениях узнали в сети уже после смерти военного и после того, как его тогдашняя девушка Оксана "Ксена" Рубаняк раскрыла, что именно он был ее любимым. Тогда Безуглая написала большой пост в Facebook с воспоминаниями.

"Это вопрос о праве голоса и о праве на память. Оксана Рубаняк стала его невестой, после того, как мы разошлись, а до этого (до отношений с Безуглой. – Ред.) была еще жена, – объяснила Марьяна Безуглая. – Когда я с ним встречалась, он уже не имел отношений с женой, де-факто, и еще не имел с Оксаной. А потом у нас был эпизод встреч не совсем понятный. Я не получу уже ответов. Никто не получит: ни Оксана, ни я. А потому ситуация, в принципе, трагическая".

Ее история с воином, который воевал с 19 лет, действительно сложная и запутанная. Емец до того был женат и имел дочь, а после развода обручился с поэтессой и военной Оксаной Рубаняк, известной как "принцесса-воин". Именно она первой рассказала об их связи после гибели любимого, а впоследствии Безуглая обнародовала собственное эмоциональное сообщение, в котором признала, что их роман превратился в сложную, болезненную историю.

В том тексте нардеп писала, что их отношения начались после ранения Емца, когда тот вернулся с фронта, а завершились задолго до его смерти.

"Наш роман длился какое-то время. Он сделал мне предложение. Отказала – война же, при чем тут планы? Потом мы просто остались друзьями. По крайней мере, так считала я. Летом 2024-го, после перерыва в общении, он снова заговорил о семье, но я понимала, что ничего не получится. Мы были совсем разные, да и отношения уже не были актуальными. Дальше мы только переписывались", – вспоминала Безуглая тогда.

Она также признавала, что уже после его гибели узнала о других женщинах в его жизни – жену, невесту и ребенка – и назвала эту ситуацию "раздвоением реальности".

