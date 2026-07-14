"Положили 150 тыс. военных ради продвижения на 50 км": Зеленский заявил о потере Россией инициативы на поле боя

На данный момент российская армия не проиграла войну в Украине, однако существенно утратила инициативу на поле боя. Уже в течение длительного времени оккупанты не могут быстро наступать на фронте и поклали 150 тыс. человек ради продвижения на полсотни километров.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BFMTV. Он добавил, что неудачи своей армии глава Кремля Владимир Путин компенсирует массированными обстрелами украинских мирных городов и населенных пунктов.

Россия потеряла темпы наступления

В ходе беседы глава государства отметил, что российские войска уже утратили инициативу на поле боя, а ради продвижения примерно на 50 километров страна-агрессор потеряла около 150 тысяч военнослужащих.

"Они потеряли 150 000 военнослужащих на 50 километрах... Вот что такое настоящая война. Эти удары, эти баллистические ракеты, которые он (Путин. – Ред.) использует, – это для того, чтобы продемонстрировать, что он ведет свою войну", – подчеркнул президент.

У Украины сильная армия

В то же время он подчеркнул, что за четвертый год полномасштабной войны Украина существенно нарастила собственное оборонное производство, и сегодня украинская промышленность выпускает беспилотники, ракеты, артиллерию, бронетехнику и 155-мм пушки.

"У нас сейчас самая сильная армия в мире, или одна из самых сильных, но она сталкивается с самыми сложными условиями", – сказал он.

Напомним, ранее Зеленский подчеркивал, что Украине необходимо получить 300 ракет для систем Patriot на зимний период. Именно такой запас, по его словам, поможет лучше защитить страну от российских атак и лишит Кремль возможности рассчитывать на затягивание войны до зимы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что анализ американского Центра стратегических и международных исследований показал: в первой половине 2026 года соотношение потерь российских и украинских войск выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

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