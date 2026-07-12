"Слишком близко принимаю к сердцу": Никита Добрынин признался, считает ли он себя плохим отцом после развода с Квитковой

Телеведущий Никита Добрынин заявил, что у него нет комплекса "плохого отца" после развода с блогером Дашей Квитковой. В то же время шоумен честно признал, что его главным недостатком как отца является чрезмерная эмоциональность и склонность слишком близко воспринимать некоторые ситуации.

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В беседе с радиоведущим Славой Деминым Добрынин рассказал, что часто анализирует свои поступки и переживает из-за различных моментов в воспитании 5-летнего сына Льва.

"Я слишком эмоционален. И могу слишком близко принимать к сердцу. Иногда нужно отпускать, легче относиться к каким-то вещам. Думаю, копаюсь, анализирую. Нужно иногда просто отпускать и идти дальше", – поделился телеведущий.

Впрочем, когда его спросили, считает ли он себя плохим отцом, Добрынин ответил без колебаний: "Да нет, я офигенный папа".

Совсем скоро его сыну Льву исполнится пять лет. По словам Добрынина, мальчик во многом похож на него – внимателен к деталям, сдержан и обладает отличной памятью.

"Он очень похож на меня. Очень дотошен, внимателен к деталям. Запоминает какие-то мелочи, на которые я даже не обращаю внимания, а потом мне о них напоминает", – рассказал ведущий.

Добрынин также поделился своим видением того, как родителям следует проводить время с детьми. По его мнению, лучше всего не навязывать свои идеи, а прислушиваться к тому, что интересно самому ребенку.

"Мне кажется, лучше всего слушать ребенка. Он всегда подскажет, куда ему хочется, что ему нравится. Не просто купить какую-то игрушку, а вместе пойти туда, где ему будет интересно", – отметил он.

В частности, телеведущий высказался о распространенном оправдании, что из-за работы у родителей нет времени на детей. Он убежден, что возможность побыть вместе можно найти даже при очень плотном графике.

"У всех есть время. Завален работой – понимаю. Но чтобы времени не было вообще, я в такое не верю. Даже военные, когда приезжают на несколько дней, находят возможность провести время с детьми. Ты точно можешь найти время. Даже если ты суперзанятый олигарх", – подчеркнул Добрынин.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу "Холостяк 9", поженились и стали родителями сына Льва. В 2023 году пара объявила о разводе. Сейчас мальчик живет вместе с мамой, которая недавно вышла замуж за футболиста киевского "Динамо" Владимира Бражка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Добрынин уверял, что поддерживает с избранником своей бывшей жены спокойные отношения. По его словам, они встречаются на семейных праздниках, а самым важным для него остается психологический комфорт сына. Телеведущий также подчеркивал, что Лев хорошо понимает, кто его отец, поэтому никакой "подмены понятий" в семье не возникает.

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