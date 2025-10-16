Валерий Маркус, которого называли 'секс-символом' ВСУ, сыграл свадьбу после трех лет брака и засветил жену на редком фото

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус сообщил, что сделал важный шаг в личной жизни. Писатель, которого в свое время называли "секс-символом" ВСУ, сыграл свадьбу с любимой женщиной.

Что интересно, пара официально узаконила отношения еще три года назад, однако устроить торжественную церемонию решила только теперь. Радостной новостью Маркус поделился на личной странице в Instagram.

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", – написал военный.

Валерий Маркус обнародовал редкую фотографию со своей женой, которую тщательно скрывает от публики. Супруги попозировали на камеру спиной к объективу в красивых свадебных образах, глядя на картину Тараса Шевченко "Катерина".

Рыжеволосая избранница писателя одела изысканное белое платье, которое гармонично сочетала с длинной фатой. Со своей стороны военный выбрал для важного дня сдержанный темный костюм.

Подписчики Валерия Маркуса искренне обрадовались, когда узнали новость о его свадьбе, поэтому оставили влюбленным много приятных слов в комментариях:

"Поздравления. Будьте счастливы рядом всегда".

"Искренние поздравления! Крепкого здоровья вашей семье!".

"Согласия и любви на долгие годы под мирным небом цветущей Украины! И бесспорно много детишек! Прекрасных людей должно быть больше".

"Поздравляю! Желаю еще обязательно принять участие в рождении детей, воспитании и их бракосочетании".

Что известно об отношениях пары

Стоит отметить, что Валерий Маркус обычно держит свою личную жизнь за семью замками. И все же иногда он не может сдержаться и делится с подписчиками сердечными делами, так что в феврале 2023 года впервые раскрыл свой семейный статус.

На личной странице в соцсети Х он обнародовал лаконичное сообщение: "Женюсь". Вероятно, этим постом военный сообщил, что решился на важный шаг и, возможно, тогда сделал любимой предложение. Через три дня Маркус написал: "Женился", чем, очевидно, подтвердил, что больше не холостяк.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участник группы "Курган&Agregat" Евгений Володченко сыграл аутентичную свадьбу.

