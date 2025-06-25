Самый завидный холостяк на 'свадьбе года': в сети привели еще одно доказательство развода Орландо Блума и Кэти Перри

В последнее время по сети все активнее распространяются предположения, что отношениям американской певицы Кэти Перри и ее избранника Орландо Блума пришел конец. Знаменитости пока молчат об изменениях в личной жизни, однако инсайдер подтвердил, что они окончательно разошлись, а актер даже появится в роли холостяка на "свадьбе года" бизнесмена Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.

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Как отметили источник таблоидуTMZ, Орландо Блум планирует насладиться громким празднованием на полную. Кстати, сама исполнительница не будет присутствовать на мероприятии, поскольку сейчас находится в мировом туре The Lifetimes Tour.

"Он (Орландо Блум. – Ред.) – душа вечеринки, и собирается оторваться на танцполе как следует!", – сообщил информатор.

Стоит отметить, что Джефф Безос и Лорен Санчес не раскрывают полный список гостей на их свадьбе, однако все же известны имена некоторых знаменитостей, которые посетят масштабное гуляние. Свидетелями того, как журналистка и основатель Amazon свяжут себя узами брака станут актер Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная, модель Виттория Черетти, пишет People.

По словам инсайдера, после завершения официальной части свадьбы Орландо Блум планирует провести время в компании звезды "Титаника". Отмечается, что актеры могут посетить несколько местных баров.

По слухам, грандиозную свадьбу будут праздновать три дня, а торжества стартуют уже 26 июня в самых престижных уголках Венеции. Одной из ключевых локаций станет остров Сан-Джорджо-Маджоре, который закроют для посетителей. Больше деталей о "свадьбе года" читайте в нашем материале.

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум встретились в 2016 году. Между знаменитостями сразу вспыхнула искра, поэтому они начали строить отношения. Однако в 2017-м между влюбленными "пробежала черная кошка", поэтому они взяли паузу. Уже в следующем году пара снова воссоединилась. В 2019-м Кэти Перри и Орландо Блум обручились, а со временем стали родителями общей дочери Дейзи.

Однако уже в 2025 году инсайдеры, приближенные к звездам, сообщили, что они поставили точку в своем романе. По их словам, причиной раскола стал новый музыкальный альбом Кэти Перри "143". Работа не вызвала положительных эмоций у поклонников певицы, поэтому она сильно расстроилась и стала много волноваться. Источник отметил: "Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем окончательно разойтись".

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