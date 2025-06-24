Самый роскошный отель Италии, таинственное платье и звездные гости. Что известно о 'свадьбе года' и чем Джефф Безос и Лорен Санчес готовы поражать мир

Город на воде готовится к, без преувеличения, "свадьбе года". Основатель Amazon Джефф Безос и его будущая жена Лорен Санчес выбрали Венецию, Италия, местом для своей роскошной церемонии, которая, по слухам, обойдется в потрясающие 48 миллионов долларов. Это грандиозное празднование уже вызвало немало обсуждений, от тайн организации до списка звездных гостей и непредсказуемых протестов местных.

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OBOZ.UA делится подробностями об эксклюзивных локациях, списке звездных гостей и даже таинственном свадебном платье Лорен Санчес, о котором активно говорят в сети. За дирижирование этим грандиозным оркестром событий отвечает лондонская компания Lanza & Baucina Limited.

Удивительно, но центр управления операцией по организации "свадьбы года", которая охватит целый остров, находится в скромной двухкомнатной квартире в лондонском районе Баттерси. Руководство компании, состоящей из трех итальянских аристократических двоюродных братьев и сестер – принца Антонио Ликата ди Баучина и графов Риккардо и Алерамо Ланца – известно своей способностью организовывать самые эксклюзивные и частные события в мире, сохраняя при этом полную конфиденциальность.

Именно они были мозговым центром свадеб Джорджа и Амаль Клуни в 2014 году, Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино в 2009-м, а также недавнего бракосочетания Александра Арно, сына владельца группы LVMH. Это свидетельствует об их безупречном опыте и высоком уровне доверия со стороны самых влиятельных лиц мира. Конечно, такие услуги недешевы: в 2008 году их гонорары могли колебаться от 3000 долларов за частный визит в палаццо до 75 000 долларов за обед в Помпеях.

Роскошные локации и волна протестов: Венеция как "игровая площадка"

Трехдневное празднование, по слухам, стартует 26 июня и охватит самые престижные уголки Венеции. Одной из ключевых локаций станет остров Сан-Джорджо-Маджоре, где находится знаменитая бенедиктинская церковь XVI века. Весь остров, который принадлежит фонду Cini Foundation, будет "закрыт для посетителей" с 24 по 29 июня, что уже вызвало значительное недовольство среди местных жителей.

Изначально планировалось, что огромная вечеринка состоится в Scuola Grande della Misericordia – одном из самых больших и величественных зданий в историческом центре Венеции. Однако место проведения было перенесено в другой район, Арсенал. Это решение, вероятно, связано с ростом напряженности и ожидаемыми масштабными протестами.

Венецианцы возмущены тем, что миллиардер "захватил город" для своих частных торжеств, превратив их дом в "игровую площадку" для сверхбогатых. Активисты Greenpeace уже развернули огромный баннер на площади Святого Марка, культовом сердце Венеции, с изображением Безоса и лозунгом: "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, то вы можете заплатить больше налогов". Как отмечает Daily Mail, британская группа "Все ненавидят Илона" также подключилась к протестам, заявляя, что это сделано "с целью привлечь внимание к экологической и социальной несправедливости свадьбы".

Организаторы, в ответ на критику, отметили, что с самого начала их инструкции были четкими: минимизировать любые препятствия для города, уважать его жителей и учреждения, а также привлекать подавляющее большинство местных жителей к подготовке мероприятий. Они также добавили, что клиенты поддерживают город и его чрезвычайно важную лагуну через некоммерческие организации.

Транспортная логистика и безопасность

Для обеспечения беспрепятственного передвижения Джефф Безос и Лорен Санчес наняли команду бывших морских пехотинцев США. Местная газета Il Gazzettino сообщила, что дни, предшествовавшие свадьбе, будут "полны напряжения", а переезд в другое место проведения связан с тем, что его "легче контролировать" во время ожидаемых протестов. Также учитывались "ветры войны и рост глобальной напряженности между США и Ираном", ведь всего в 80 км отсюда в Авиано есть большая американская авиабаза.

Около 200 гостей, которым придется перемещаться между тремя мероприятиями в разных местах, будут пользоваться исключительно водным транспортом. Около 60 водных такси Венеции уже зарезервированы на неделю, а некоторые из 400 гондол также не будут работать. К тому же, девять яхт-портов Венеции полностью забронированы на неделю перед главным событием. Марио Гаспарини, оператор водного такси, рассказал газете La Repubblica: "Точные маршруты держатся в секрете. Мы узнаем, кто наши пассажиры и куда их везем, только за день до свадебной церемонии". Это событие принесет городу значительные средства, ведь операторы водных такси, по оценкам, заработают около 15 000 евро каждый в течение пяти дней.

Суперяхта Безоса Koru стоимостью 500 миллионов долларов, по предварительным данным, должна была быть пришвартована у побережья острова Сан-Джорджо-Маджоре. Однако Daily Mail узнал, что из-за "политической реакции" Безос оставит свою яхту у побережья Хорватии. Вместо этого пара прилетит в Венецию на вертолете.

Самые роскошные отели Италии и эксклюзивные подарки гостям

Ожидается, что молодожены и их звездные гости разместятся в двух самых роскошных отелях Италии – Aman и Hotel Cipriani. Стоимость номеров в этих престижных резиденциях превышает 2200 евро за ночь, а некоторые люксы в Cipriani достигают более 4500 евро.

Гости свадьбы также получат уникальные свадебные подарки. Местная пекарня Rosa Salva Venetia, старейшая кондитерская компания в Венеции, обеспечит около 200 пакетов со вкусностями, среди которых тирамису, слоеные пирожные и фрителли. Однако свадебный торт Rosa Salva Venetia готовить не будет.

Зато венецианская дизайнерская компания Laguna B, известная своими изделиями из выдутого стекла ручной работы, получила контракт на услуги, связанные со свадьбой. Каждый гость получит стеклянную посуду ручной работы от местного стекольщика Laguna B. Эти изделия отличаются яркими цветами, полосками и цветочными деталями, и каждый большой бокал стоит около 142 евро.

Кроме того, как стало известно в прошлом месяце, Лорен Санчес и Джефф Безос незаметно сделали пожертвования венецианским благотворительным организациям в честь своих гостей, чтобы "Венеция продолжала вдохновлять на чудо будущие поколения".

Пенная вечеринка и обручальное кольцо за полмиллиарда: первые празднования

Незадолго до основного празднования, в воскресенье, 22 июня, Джефф Безос и Лорен Санчес устроили пенную вечеринку на суперяхте Koru стоимостью 500 миллионов долларов у побережья Европы. Как пишет People, одетые в купальники, молодожены и их друзья играли с пеной, которая поднималась на палубе облаками густых пенистых пузырей. Посетители вечеринки также прыгали вокруг гигантских синих, розовых и желтых пляжных мячей и ныряли с яхты, чтобы поплавать в океане. Непонятно, эта вечеринка должна была отпраздновать предстоящую свадьбу пары, которую брат Санчес сравнил с экстравагантной свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, которая была названа "свадьбой века", или она была в честь 19-летия сына Санчес, Эвана.

Именно на этой самой огромной яхте в мае 2023 года Санчес впервые продемонстрировала свое обручальное кольцо с 30-каратным бриллиантом огранки "кушон". Пару сфотографировали вместе, они улыбались на яхте, пришвартованной вблизи Канн.

Тайна свадебного платья: кто оденет Лорен Санчес

Одной из самых интересных интриг "свадьбы года" остается свадебное платье Лорен Санчес. По традиции, детали будут держаться в тайне до самой церемонии. Однако, знатоки моды отмечают, что 55-летняя будущая невеста является большой поклонницей таких брендов, как Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta и Elie Saab.

Ходят слухи, что сама Анна Винтур, икона моды, помогает Лорен Санчес выбрать свадебное платье и, как сообщается, предложила Oscar de la Renta как возможный будущий выбор. Пару также заметили в марте 2025 года на примерке в магазине Dolce & Gabbana в Милане, что только усилило спекуляции.

Точно не известно, кто станет дизайнером, но предлагаем вашему вниманию несколько вариантов образов Oscar de la Renta, которые может выбрать Лорен Санчес.

Знаменитость уже выбирала Oscar de la Renta для Met Gala, а этот бренд известен тем, что создает свадебные образы для таких VIP-персон, как Амаль Клуни, Кейт Босворт и Пэрис Хилтон. Их свадебная коллекция весны 2026 года представлена множеством цветочных платьев цвета слоновой кости, что символизирует склонность бренда к эстетике, вдохновленной природой.

Звездные гости: гламур и влияние на празднике любви

Имея безграничные ресурсы в своем распоряжении, миллиардер из Amazon мог позволить себе пригласить на свою свадьбу любого. Однако он и его невеста позаботились о том, чтобы среди 200 человек, которые будут праздновать в Венеции в эти выходные, были только их ближайшие и эксклюзивные друзья.

У пары всего семеро детей от предыдущих отношений – Безос имеет трех сыновей и одну дочь от брака с Маккензи Скотт, а Санчес – сына Эвана и дочь Эллу от бывшего мужа Патрика Уайтселла, а также сына Никко от бывшего парня Тони Гонсалеса. Присутствие близких друзей и семьи является приоритетом для обоих молодоженов.

Среди подтвержденных или ожидаемых гостей:

Опра Уинфри: американская ведущая ток-шоу, которая неоднократно вечеринки с парой, включая гламурную вечеринку в Беверли-Хиллз 2023 года и обед на суперяхте Джеффа.

американская ведущая ток-шоу, которая неоднократно вечеринки с парой, включая гламурную вечеринку в Беверли-Хиллз 2023 года и обед на суперяхте Джеффа. Ева Лонгория: актриса, известная благодаря сериалу "Отчаянные домохозяйки", которая также была одной из немногих счастливчиков, посетивших девичник Лорен.

актриса, известная благодаря сериалу "Отчаянные домохозяйки", которая также была одной из немногих счастливчиков, посетивших девичник Лорен. Мик Джаггер: 81-летняя рок-легенда, которая, как сообщается, будет в списке гостей. Его видели в теплом разговоре с Лорен на вечеринке Vanity Fair Oscars в этом году.

81-летняя рок-легенда, которая, как сообщается, будет в списке гостей. Его видели в теплом разговоре с Лорен на вечеринке Vanity Fair Oscars в этом году. Джей-Зи и Бейонсе: одна из самых известных влиятельных пар музыкальной индустрии, которая, похоже, находится в дружеских отношениях с молодоженами, отдыхая на яхте Безоса и посещая их вечеринки.

одна из самых известных влиятельных пар музыкальной индустрии, которая, похоже, находится в дружеских отношениях с молодоженами, отдыхая на яхте Безоса и посещая их вечеринки. Барри Диллер и Диана фон Фюрстенберг: миллиардер-бизнесмен и его жена, модельер, также, по слухам, будут присутствовать на праздновании.

миллиардер-бизнесмен и его жена, модельер, также, по слухам, будут присутствовать на праздновании. Гейл Кинг: Американская телеведущая и правая рука Опры Уинфри, которая, похоже, наслаждается тесной дружбой с парой.

Американская телеведущая и правая рука Опры Уинфри, которая, похоже, наслаждается тесной дружбой с парой. Ким Кардашьян и Крис Дженнер: Ким является прочной частью близкого круга Лорен уже много лет, а Крис также установила дружеские отношения с невестой.

Ким является прочной частью близкого круга Лорен уже много лет, а Крис также установила дружеские отношения с невестой. Эльза Мари Коллинз: одна из ближайших подруг Лорен, которая является соучредителем некоммерческой организации "This is About Humanity", которой Лорен пожертвовала 1 миллион долларов.

одна из ближайших подруг Лорен, которая является соучредителем некоммерческой организации "This is About Humanity", которой Лорен пожертвовала 1 миллион долларов. Иванка Трамп и Джаред Кушнер: дочь президента США и ее муж также среди гостей. Однако, считается, что Дональд Трамп и его жена Мелания не будут присутствовать.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции обещает стать одним из самых обсуждаемых событий года. Это будет не только праздник любви для двух людей, но и демонстрация безграничной роскоши и влияния.

Ранее OBOZ.UA писал, какой была невеста самого богатого человека в мире задолго до знакомства с будущим мужем. Лорен Санчес вела совсем другую жизнь, далекую от роскоши и всемирного внимания.

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