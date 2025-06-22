Жена Джастина Бибера подогрела слухи о разводе на фоне нестабильной психики певца

Модель Хейли Бибер спровоцировала волну сплетен после появления на публике без обручального кольца. В пятницу модель была замечена в Нью-Йорке без своего мужа-певца Джастина и без характерного украшения на безымянном пальце.

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Как отмечает TMZ, ее появление в светло-коричневом тренче вызвало живой интерес, однако внимание привлекла именно ее рука – украшения на ней не было (фото можно просмотреть по ссылке на источник). Позже в тот же день Хейли снова появилась на людях – в черной куртке и джинсах, снова без обручального кольца.

На следующее утро она попыталась успокоить фанатов – опубликовала селфи с кольцом, которое якобы на пальце. Но пользователи обратили внимание: фото было сделано через зеркало, поэтому возникли сомнения, на какой именно руке украшение.

Тем временем вокруг Джастина Бибера сгущаются тучи. Его последние посты в Instagram вызывают тревогу: певец выглядит истощенным, публикует противоречивые тексты, а в комментариях фанаты умоляют его обратиться за помощью. Как сообщает источник, приближенный к звезде, Бибер находится в глубоком психологическом кризисе: "У него маниакальное поведение, он не спит, почти не ест, присылает отчаянные сообщения посреди ночи. Часто он не в своем уме, но убежден, что это не так. Он не осознает, насколько нуждается в помощи, и все вокруг него очень обеспокоены".

Инсайдер также отметил, что Хейли пыталась поддерживать мужа, однако ее усилий оказалось недостаточно. Некоторые медиа утверждают, что она больше не живет с Джастином, и супруги уже развелись. Daily Mail сообщает, что продажа Хейли своего косметического бренда могла быть частью подготовки к разрыву – мол, она хотела не делить деньги с мужем.

Поведение пары на семейные праздники добавило масла в огонь. На День матери Хейли опубликовала фото, где она беременна и с сыном Джеком Блюзом, которому 10 месяцев, но ни одного снимка с мужем. Бибер якобы в тот день опубликовал странную подпись: "День матери – отстой". На День отца он вообще шокировал аудиторию: выложил фото подарка для себя с надписью "С Днем отца меня, маленькая шл*ха", что многие восприняли как пассивно-агрессивное обращение к Хейли. Еще одно фото с женой и ребенком он сопроводил эмодзи в виде среднего пальца.

Фанаты также обратили внимание на появление Джастина Бибера на улицах Лос-Анджелеса в одиночестве – без жены и сына. Папарацци запечатлели его истощенным, с запавшими глазами, в старой шапке и большой худобе. Его внешний вид больше напоминал человека, переживающего тяжелый кризис, а не мировую звезду. На фоне этого в сети активно обсуждается вероятное злоупотребление певца наркотическими препаратами – в частности, кетамином. Сам Джастин в своих публикациях намекал, что его "подсадили" на наркотики в юном возрасте, чтобы держать под контролем.

Вдобавок ко всему, Джастин Бибер отменил часть гастрольного тура, не выпускает новых песен и практически исчез со сцены. Это еще больше настораживает его поклонников, которые помнят его как харизматичного исполнителя с невероятной энергией. Сейчас же все свидетельствует о том, что он на грани срыва – и в профессиональной, и в личной жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что на ухудшение психологического здоровья певца мог повлиять арест американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy), которого обвинили в секс-торговле людьми и рэкете. Известно, что продюсер работал с Джастином Бибером, когда он был подростком. Из-за этого появились подозрения, что артист мог стать жертвой преступлений.

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